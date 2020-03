Silifke’de avokado, çiftçilerin yeni gözdesi olma yolunda

Silifkeli çiftçiler avokado üretimi konusunda bilgilendirildi.

Silifke Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, Silifke'nin bereketli topraklara sahip olduğunu belirterek, "İlçemizin toprakları her mevsimde yetişebilecek meyve ve sebzenin ana merkezi konumunda. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak her zaman çiftçilerimizin yanında oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimiz daha fazla para getirecek ürünler yetiştirmek istiyor. Avokado ülkemizde mevcuttu ama son dönemlerde daha da fazla popüler oldu ve insanlarımız tarafından tercih edilir hale geldi. Silifke'de avokado bahçeleri kurulma aşamaları, ürünlerin yetiştirilmesi, bakımı, piyasaya sürülmesi gibi konularda bilgi sahibi olacağız" dedi.

Avokadonun üreticiler ve çiftçiler için yeni bir kazanç kapısı olduğunu belirten Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM ) Üretme ve İşletme Bölümü Başkanı Süleyman Bayram ise "Avokado Türkiye'ye ilk olarak 1970 yılında geldi. İlk etapta ABD'nin Kaliforniya eyaletinden fuerte, hass, bacon ve zutano olmak üzere, dört önemli ticari çeşit getirilmiş olup, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzce Antalya ve Alanya koşullarında, 19691983 yılları arasında deneme üretimi yapılmıştır. Bu dört çeşidin bölgeye adapte olabildiği ve çeşide özgü karakterleri gösterebildiği tespit edilmiş ve bu çeşitlerin ticari yetiştiriciliğinin yapılabileceği sonucu elde edilmiştir. Bugün üretimin önemli bir kısmı Antalya ve Mersin'de yapılıyor. Muğla ve Hatay'da da üretimi var. Dünya genelinde 4 milyon ton üretim yapılıyor. Türkiye yolun çok başında görülürken Şili, Meksika, Brezilya gibi Latin Amerika ülkeleri üretimde başı çekiyor. Meksika ilk sırada olurken bu ülkeyi Şili ve ABD izliyor. Avrupa'da ise İspanya bu alanda birinciliğini sürdürüyor" diye konuştu.

"Üretim yaygınlaşmalı"

Avokado meyvesini yetiştirmenin zor olmadığını dile getiren Bayram, "Fidan dikimleri genelde mart ve nisan aylarında yapılıyor. Hasat ise kasım ayında başlıyor, türüne ve çeşidine göre haziran ayma kadar sürüyor. Bu meyvenin en ilginç özelliği, ağacında uzun bir süre durabilmesi. Avokado olgunlaştıktan sonra piyasada hemen satıldığı için çiftçiler tarafından tercih edilmeye başladı. Silifke'de de avokado bahçeleri var ama yeterli değil. Bir an önce çiftçilerimiz avokado bahçesi kurup yetiştiriciliğe başlayıp kazanç elde edebilirler." ifadelerini kullandı.

"Sağlık kaynağı bir meyve"

Avokadonun tüketimi, çok sayıda doktor ve uzman tarafından tavsiye edildiğini belirten Bayram, "Avokado sağlık üzerinde olumlu etkisi olan besinler için söylenen 'fonksiyonel gıda' tanımlaması altında yer alıyor. Avokado meyvesi, antioksidan olarak bilinen A, C ve E vitaminlerince oldukça zengin. Sağlık açısından oldukça faydalı olan bu meyvenin tüketimi her geçen gün artıyor" şeklinde konuştu.

