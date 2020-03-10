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Başkan Bozdoğan: "Her mahallenin kreşi olacak" Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, muhtarlarla yaptığı toplantıda, "Siz başarırsanız ben başarırım. Ben başarısızsam sizler de başarısızsınız" ifadesini kullandı

İHA

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle muhtarlarıyla yaptığı aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Bozdoğan: "Her mahallenin kreşi olacak" Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, muhtarlarla yaptığı toplantıda, "Siz başarırsanız ben başarırım. Ben başarısızsam sizler de başarısızsınız" ifadesini kullandı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle muhtarlarıyla yaptığı aylık toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye yerleşkesinde gerçekleşen buluşmada Başkan Bozdoğan'a, başkan yardımcıları, daire başkanları eşlik etti. İlçeyi akıllı bir ilçeye dönüştürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bozdoğan, "Bunu yaparken de zemini tertemiz yapmamız lazım. Kimse kırılmasın, bizim saygımızda sevgimizde kimseye hakaret olmaz. Asla o niyette değiliz. Kimseyi de ayrımcı gözle görmeyiz, ötekileştirmeyiz. Buradaki arkadaşların ellerini sıkarken ki ilk başta da söylediğim söz şuydu ben bu kentin belediye başkanıysam siz de bu mahallelerin belediye başkanısınız, benim sizden bir farkım yok. Siz başarırsanız ben başarırım. Ben başarısızsam sizler de başarısızsınız. Bu bir ekip çalışmasıdır. Kimse kimseden öne geçmez. Yapılacak hizmetlerde ne olursa olsun, bir mahalleye yapılacak hizmetle öbür mahalleye yapılacak olan hizmet arasında bir fark olmayacak. Her mahallenin okuma salonu olacak. Her mahallenin kreşi olacak. Aşevi diyorlar bana biraz kaba geliyor. Her mahallenin mutlaka mutfağı olacak. Bu kentin özelliğidir en azından dayanışma ve paylaşmayı arttıracak bütün ne varsa sosyal demokrat bir belediyecilikte mutlaka olmak zorundadır. Bunu başaracağız" dedi.
Köylerle ilgili sorunlarının çok olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Şundan emin olun bütün sorunları çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muhtarlarımızın hayalinde olan ve yapılabilir her projeyi destekleyip onları hayal olmaktan çıkaracağız. Her zaman söylüyorum Tarsus siyasetin üzerinde olan bir kent. Bu kentin bireylerinin siyasi ayrım yapmadan, sevgi ve saygıyla bir arada olması ve herkesin kaynaşması gerekiyor. Bu kaynaşma ve sevgi ögelerini ortaya çıkaracak olan sizlersiniz. Sizlerden istediğim tek bir şey var, kırılganlıklar olmasın. Bir taraftaki hizmet öbür taraftakinden önce gittiği zaman niye gecikti denilmesin. Sorunları biliyorum. Öncelikle bütün muhtar arkadaşlarımın şu konuyu iyi bilmesi gerekir, yeni çıkan yasadan dolayı Tarsus Belediyesine İller Bankasından üçte bir gelir geliyor, yani yüzde 35" diye konuştu.

"Tarsus hepimizin birleşmesiyle il olmak zorundadır"
Gelirin yüzde 65'inin Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğini dile getiren Bozdoğan, "Benim kavgam tatlı bir kavgadır. Eğer ben yüzde 35 gelen hisseyle burada 10 tane yer açıyorsam Mersin Büyükşehir Belediyesi, de 20 tane açması gerekir. Bu Tarsus’un hakkıdır. O yüzden de ilk belediye başkanı olduğumdan beri şunu savunuyorum, Tarsus hepinizin birleşmesiyle il olmak zorundadır. Ne zaman il oluruz o zaman kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bazılarının laflarını duyuyorum Tarsus’ta oturmayanların Tarsus hakkında konuşmaya hakkı yoktur. Bu kentin gerçek sahibi bu kentte oturanlar ve yaşayanlardır. Siyaseti Ankara’da yapıyorsa Ankara’da konuşacak Mersin'de yapıyorsa Mersin'de konuşacak. Ama Tarsus siyasetini sizler konuşabilirsiniz, muhtarlar konuşur, buranın belediye başkanı konuşur. Bu kentle ilgili tek isteğim Tarsus’un haklarını söke, söke almak. Bu konuda destek olup yalnız bırakmazsanız en mutlu insan ben olurum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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