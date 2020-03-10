Muzbir’de Feyzi Türkay dönemi

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Anamur Muz Üreticileri Birliği (Muzbir) Başkanlığına Feyzi Türkay seçildi.

Muz Üreticileri Birliği’nin Olağan Genel Kurulunda tek liste halinde seçime gidildi. Birlik binasında yapılan genel kurulda mevcut başkan Hasan Çatkaya, tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Yapılan seçimler sonucunda Muz Üreticileri Birliği Başkanlığına Feyzi Türkay seçildi.

Yönetim Kurulu ise Ekrem Derya, Veli Kılınç, Hüseyin Karahan, Özgür Baki, Hüdaver Ergir ve Alaattin Uysal’dan oluştu.

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