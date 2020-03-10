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Muzbir’de Feyzi Türkay dönemi

İHA

Anamur Muz Üreticileri Birliği (Muzbir) Başkanlığına Feyzi Türkay seçildi.

Muzbir’de Feyzi Türkay dönemi

Anamur Muz Üreticileri Birliği (Muzbir) Başkanlığına Feyzi Türkay seçildi.
Muz Üreticileri Birliği’nin Olağan Genel Kurulunda tek liste halinde seçime gidildi. Birlik binasında yapılan genel kurulda mevcut başkan Hasan Çatkaya, tekrar aday olmayacağını açıkladı.
Yapılan seçimler sonucunda Muz Üreticileri Birliği Başkanlığına Feyzi Türkay seçildi.
Yönetim Kurulu ise Ekrem Derya, Veli Kılınç, Hüseyin Karahan, Özgür Baki, Hüdaver Ergir ve Alaattin Uysal’dan oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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