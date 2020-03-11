6 bacaklı kuzu Silifke'de hayvancılıkla uğraşan Engin Kaya’ya ait koyunun dünyaya getirdiği 2 kuzudan birinin 6 bacaklı olması görenleri şaşırttı Engin Kaya: "Yıllardır hayvanlarla uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Veteriner hekim Lokman Eren, küçük bir operasyonla iki bacağı alıp kuzuyu sağlığına kavuşturmayı düşündüklerini belirtti

Mersin’in Silifke ilçesinde bir koyun 6 bacaklı kuzu doğurdu.

Silifke ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Engin Kaya’ya ait koyun 2 kuzu doğurdu. Doğan kuzulardan 1’i 6 bacaklı olarak dünyaya geldi.

Alışılmışın dışında arka bacaklarının arasında diğerlerine göre aynı birbirine bitişik iki bacağı daha olan kuzu görenleri hayrete düşürüyor. Bacaklardan ikisinin birbirine bitişik olması nedeniyle 6 bacaklı gibi görünen kuzunun yürümekte güçlük çektiği de görüldü.

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde kuzunun 6 bacağı olduğu tespit edildi.

Kuzunun fazladan olan iki bacağının ameliyatla alınabileceği belirtildi.

Olayın kendilerini şaşırttığını ifade eden veteriner hekim Lokman Eren, “Hayvan sever dostumuz Engin bey beni aradı ve koyunlarının bir kuzu dünyaya getirdiğini kuzunun da 5 bacağı olduğunu söyledi. Şaşırdım. Gelip kuzuyu kontrol ettiğimde 6 bacağının olduğunu gördüm. Yukarıdan ingunal bölgeden aşağı doğru sarkan bacaklardan ikisi birleşik vaziyette aşağı kadar ilerliyor sonrasında bilek bölgesinden ikiye ayrılıyor. Burada sevindirici olan durum kuzunun sağlıklı olması, gelecekteki yaşam düzeyini etkileyecek kötü bir durumun olmaması. Yapacak olduğumuz şey, yukarıda ingunal bölgeye eksemetilere bağlı olmayan bu bacakların deri altı dokularıyla bağlı olduğunu tespit ettik. Küçük bir operasyonla iki bacağı alıp kuzuyu sağlığına kavuşturmayı düşünüyoruz” dedi.

Yıllardır hayvan dostu olarak evinde her çeşit hayvan beslediğini belirten Engin Kaya ise, “İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Dünkü doğumda koyunun 5 bacaklı bir kuzu dünyaya getirdiğini sanıyorduk. Veteriner hekimimize bilgi verdik. Veteriner hekimimiz gelip kontrol ve muayenesinde kuzunun 6 bacak olduğunu tespit ettik. Ömrümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İleri zamanda kuzumuzun sağlıklı olacağını duyunca sevindim” diye konuştu.

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