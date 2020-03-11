Sahile nesli tehlikede olan kum zambağı ekildi Mersin'in Erdemli ilçesindeki Talat Göktepe Milli Parkı sahilinde kum zambağı ekimi yapıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin: "Bitkiyi koparmanın cezası 60 bin lira, tabiat parklarında ise bu ceza 120 bin lira"

Mersin’in Erdemli ilçesinde, nesli tehlikede olan ve koruma altında bulunan kum zambaklarının yaygınlaşması için hazırlanan proje kapsamında sahile bin adet kum zambağı ekimi yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kum zambağı” projesi kapsamında, Erdemli Talat Göktepe Milli Parkı sahilinde dünya genelinde koruma altında bulunan bitkinin ekimi yapıldı.

Tohum ekim etkinliğine; Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin ve 100 öğrenci katıldı.

Erdemli protokolü ile birlikte öğrenciler sahilde kum zambağı tohumlarını kumlara ekerek, kum zambaklarının çoğalması için katkıda bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “ kum zambağı” projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağı ekimi gerçekleştirdik" dedi.

Çetin, "Nergizgiller familyasından bin adet kum zambağını kumla buluşturduk. Bu bitkinin nesli tehlikededir. Kum zambağını koparmanın cezası 60 bin liradır. Tabiat parklarında ise bu ceza iki katına çıkmaktadır ve cezası 120 bin liraya çıkmaktadır" diye konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da, her yerde olmayan kum zambaklarının çoğalması için öğrencilerle birlikte etkinliğe katıldıklarını belirterek, Türkiye'de bir ilk olan deniz ve orman okulunun birçok başarılı etkinliği gerçekleştirdiğini, birçok konuda da farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Tollu, "Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü burada bir ilki gerçekleştiriyor. Ülkemizde ilk defa deniz ve orman okulunu burada oluşturdular. Erdemlimizin en güzel köşesinde bu okulumuzun olması da doğaya, denize, çevreye verilen önemin bir göstergesi olsa gerek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler kum zambağı tohumlarını ekti.

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