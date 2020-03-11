Mersin'de özel bireyler için halk oyunları kursu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince özel bireyler için halk oyunları kursu açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı kentte bir ilke daha imza atarak, özel bireyler için halk oyunları kursunu başlattı.

Özel bireylerin, hayatın her alanında yer alması gerektiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, “Bir insanın özel bir birey olması, onun sosyal ve kültürel etkinliklerden geri kalmasını gerektirmez. Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in dediği gibi, bu kentin bütün insanları, belediyemizin imkanlarından ve hizmetlerinden eşit olarak faydalanmalıdır. Bu prensipten yola çıkarak, özel bireylerin de sosyal ve kültürel etkinliklere katılması gerektiğini düşünerek, onlar için halk oyunları kursu düzenlemeye karar verdik. Yetişkin ve çocuk grubumuzdan sonra, ilk kez özel bireyler için halk oyunları kursunu faaliyete geçirdik” dedi.

Özel bireyleri, bu tür kültürel etkinliklerle daha sosyal hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Özdülger, “Empati yaparak, onların beklentilerine ve tercihlerine göre hareket etmeliyiz. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ortak hareket ederek, özel bireylerimiz için hayata geçirdiğimiz halk oyunları kursumuz, işte tam da bu düşüncenin bir ürünüdür. Tüm engelli vatandaşlarımızın, ücretsiz halk oyunları kursuna katılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Çocuklar da aileler de halk oyunları kursundan memnun

Özel bireyler için açılan halk oyunları kursuna şimdiden 10 kişi katılıyor. Kayıtların açık olduğu kursa isteyen her özel birey dilediği zaman kaydolabilecek. Özel çocuklarını bu kursa getiren aileler de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamasından memnun olduklarını dile getirerek, sosyalleşmeleri ve istedikleri bir alanda kendilerini yetiştirmelerinin onları olduğu kadar kendilerini de mutlu ettiğini ifade ettiler.

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