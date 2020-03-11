MTSO üyelerine dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar anlatıldı

– MTSO üyelerine, dijital dönüşümün sektörlere sağlayacağı rekabet avantajları, verimlilik ve kaynak verimliliğinin artırılmasına sunduğu katkılar anlatıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Avrupa İşletmeler Ağı İrtibat Ofisi işbirliğinde Dijital Dönüşüm Fırsatları Semineri düzenlendi. Sanayide dijital dönüşümle gelen fırsatların anlatıldığı seminerde, İSO’da bu alanda yürütülen uygulamalar hakkında bilgi verildi. Seminerde ayrıca, Endüstri 4.0’ın neler getirdiği ve artırılmış gerçekliğin endüstriye sağladığı faydalara dikkat çekildi.

MTSO’da gerçekleştirilen seminerde, Çalık Dijital İş Geliştirme Müdürü Gökhan Pekmertol, katılımcılara sanayide dijital dönüşüm ile gelen fırsatları anlattı. Sanayi devriminin tarihçesini özetleyen Pekmertol, dijital dönüşümün sektörlere sağlayacağı rekabet avantajlarına, verimlilik ve kaynak verimliliğini nasıl artıracağına değindi. Teknolojinin getireceği faydalar yanında oluşturabileceği tehditlerin de gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Pekmertol, dünyada ve Türkiye’deki dijital dönüşümün son durumuna ilişkin bilgi vererek, önümüzdeki süreçte dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

İSO’da görevli mühendis Cemile Köseler Usta ise ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi’ programını anlattı. Neden üretimde dijital dönüşüme geçilmesi gerektiğini özetleyen Usta, ardından İSO Dijital Dönüşüm Ofisi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Usta, İSO olarak dijital dönüşüm konusunda firmalara yol haritası danışmanlığı hizmeti verdiklerini söyledi.

Seminerde ayrıca, Endüstri 4.0 Çağında Dijital Dönüşüm, EPR, artırılmış gerçekliğin endüstriye sağladığı faydalar ile üretimde bakımda ve serviste kullanımlarına ilişkin sunumlar yapıldı.

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