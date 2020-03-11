Çocuklar, polislerle birlikte sahil temizliği yaptı

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Mersin'de polis ekipleri, ilkokul öğrencileriyle birlikte sahil temizliği yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocuklara çevre bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki Piri Reis İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte sahil bandı park içinde doğa temizliği yaptı.

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