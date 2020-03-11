Mersin´de taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor 



MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Şoförler ve Otomobilciler Odası, taksi ve dolmuşlarda bakteri ve haşerelere karşı ilaçlama başlattı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası, yolcu taşımacılığı yapan bin taksi ile minibüslerde virüs, bakteri, mikrop, ozon ve haşerelere karşı biyosidal ürünle ilaçlama başlatıldığını bildirdi. İlaçlama ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Veysel Sarı, "Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak ilk dezenfeksiyon uygulamasını her gün yüzlerce insanımızın girip çıktığı hizmet binamızdan başlattık. Bu dezenfeksiyon işlemi ayrıca Mersin´deki tüm taksi ve dolmuşlarda da virüs, bakteri ve mikropların yanı sıra otomobilin içinde istenmeyen tüm kokulara karşı da uygulanacak ve bu sayede Mersinliler çok sağlıklı bir ortamda seyahat edecektir" dedi.

Başkan Sarı, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasının, bu uygulamayı başlatan ilk Oda olduğuna da dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-03-11 13:51:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.