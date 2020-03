Toroslar'da 'İstiklal Marşı'nı en güzel okuma' yarışması

Toroslar Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında, 'İstiklal Marşı'nı en güzel okuma' yarışması düzenliyor.

İlçe genelindeki ilkokul ve ortaokuldan öğrencilerin katılımıyla iki kategoride gerçekleştirilecek yarışma, 12 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacak. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere çeyrek altının verileceği yarışmada öğrenciler, diksiyon, vurgu ve tonlama, sahne duruşu, jest ve mimik kullanımı ile ezber gücü kriterleri üzerinden jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Vatan ve millet sevgisinin en güzel dizelerle ifade edildiği İstiklal Marşımızı en güzel okuma yarışmasında çocuklarımızın bu heyecanına ortak olmaya tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

"İstiklal Marşımız, milli birlik ve bütünlüğümüzün simgesidir"

"Kurtuluş Savaşımızı destanlaştıran İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz" diyen Yılmaz, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, Türk milletinin vatan sevgisini ve milli mücadele ruhunu yansıtmaktadır. Her kelimesinde, her dizesinde, her kıtasında bağımsızlık dizeleri olan milli marşımız, aziz milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu da en güzel şekilde anlatmaktadır. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin ebediyen bağımsız ve hür yaşayacağını 'Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal' sözleriyle ifade etmiş ve bizlere vatanımızın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadelerini kullandı.

Bu yarışma ile amaçlarının çocuklarda ve gençlerde milli birlik ve beraberlik duygularını daha da pekiştirmek olduğunu belirten Başkan Yılmaz, yarışmaya katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.

