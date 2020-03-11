Toroslar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol açma, asfaltlama ve taş duvar örme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde imara açılan yolda düzenleme ve Kaşlı Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan noktada heyelan riskine karşı taş duvarla istinat çalışması yaptı.

"Hizmetlerimizle Toroslarımızı güzelleştirmeye ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsıf Afşın Yılmaz, "Yaptığımız her çalışmanın Toroslar'ın geleceğine atılacak önemli bir adım olduğunun farkındayız. İlçemizin planlı bir şekilde büyümesini sağlamak ve yeni ulaşım güzergahları oluşturmak amacıyla yeni yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan bölgelerde etkili yağışların ardından oluşabilecek heyelan riskine karşı taş duvarla istinat çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın can ve yol güvenliklerini sağlamak adına yaptığımız taş duvar örme çalışmalarımız kent estetiğine de katkı sunmaktadır" dedi.

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