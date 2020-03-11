Yaşlılar yaşam evindeki aktivitelerle hayata tutunuyor

Mersin'in Tarsus ilçesindeki yaşlılar, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenmesi yapılan ve ismini halkın belirlediği Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi'ndeki aktivitelere hayata tutunuyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla Akşemsettin Mahallesi Kozacıoğlu Konutları yanında bulunan binanın, yapılan ekleme ve düzenlemelerle yaşam evine dönüştürülüp işlevsel hale getirilmesi ve düzenlenen çeşitli aktivitelerle her kesimden vatandaşın ilgi odağı durumuna geldi. Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi’nde genç ve yaşlı vatandaşlar, bir arada hoşça vakit geçiriyorlar. Her yaştan insanların etkileşim içerisinde üretime de katıldığı yaşam evinde, okuma salonu ve kütüphanenin doluluk oranı yeterli seviyeye ulaşırken, yaşlı bireyler kendilerine yönelik haftada bir gün düzenlenen aktivelerde, müzik eşliğinde görevlilerin gözetiminde örgü, vitray, cam boyama, alçı işleri yaparak sosyal yaşamın içinde yer almanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Yaşam Evinde görev yapan görevlilerin ilgisinden ve kendileriyle birlikte aktivelerde yer almasından oldukça mutlu olan yaşlı vatandaşlar, bir sonraki hafta düzenlenecek aktiviteye katılmak için sabırsızlıkla gün sayıyorlar.

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