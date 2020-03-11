Akdeniz Belediyesi'nin tenis ve basketbol kurslarına yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akdeniz Belediyesi'nin tenis ve basketbol kurslarına yoğun ilgi

İHA

Akdeniz Belediyesince farklı dallarda ücretsiz sunulan spor kurslarında çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlandığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi'nin tenis ve basketbol kurslarına yoğun ilgi

Akdeniz Belediyesince farklı dallarda ücretsiz sunulan spor kurslarında çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediye Spor Kulübü, çocukları ve gençleri sporun farklı dallarıyla tanıştırarak, çocukların içindeki cevheri ortaya çıkarmaya, geleceğin yeteneklerini keşfetmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ümit Yaşar OğuzcanParkı içinde yer alan tenis kortunda, uzman tenis eğitmeni tarafından 618 yaş aralığında 155 çocuğa ve sporcuya ücretsiz tenis kursları verilirken, toplam 100 çocuk da ücretsiz basketbol kurslarına katılıyor.
Tenis kursları yılın 12 ayı devam ediyor
Akdeniz ilçesinde farklı yaş ve kesimden insanın ilgisini çeken tenis kursları, sadece tatillerde değil, yılın 12 ayı veriliyor. Tenis sporuyla tanışan çocuklar, elde ettikleri başarılarla da göz dolduruyor. Tenis kursuna katılan birçok genç, yerel ve ulusal ölçekte dereceler elde ederek Akdeniz Belediyesi’nin adını kent ve ülke gündemine taşıdı. Profesyonel tenis antrenörü Cevdet Özdemirtaş’ın gözetiminde yetişen sporcular, yerel ve ulusal turnuvalara katılabilecek seviyeye geliyor. Akdenizli raketler, Mersin’de son yıllarda resmi ve ulusal bayramlarda düzenlenen turnuvalarda toplam 10 birincilik, 9 ikincilik ve 5 de üçüncülük ödülü elde ettiler. Akdeniz’in yetiştirdiği 3 sporcu da tenis akademisi sınavını kazanıp üniversitelerin tenis antrenörlüğü bölümüne girmeye hak kazandı.
“Çocuklarımız sokaklarda değil, spor sahalarında olmalı”
Spora ve sporcuya her koşulda maddi ve manevi destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen AkdenizBelediye BaşkanıMustafa Gültak, çocuk ve gençlerin özgüvenli ve disiplinli yetişmesinde sporun büyük önem taşıdığını belirtti. Geçmişte profesyonel bir futbolcu olduğunu hatırlatan Gültak, “En değerli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sokağın her türlü riskinden korumak, onları geleceğe güvenle hazırlamak için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Zira sportif aktiviteler; sağlığın korunması ve sürdürülmesinde olduğu kadar, özellikle eğitim yaşamında da başarıyı yakalamada çok önemli bir etkendir. Bu anlamda annebabalardan ricamız, meraklı ve yetenekli oldukları spor dallarına çocuklarını mutlaka göndermeleridir” dedi.
“Akdeniz’de geleceğin raketlerini yetiştiriyoruz”
Açıklamasında, tenis kurslarına ayrı bir başlık açan Gültak, geleceğin raketlerini yetiştirdiklerini vurgulayarak, “Gerek sporcularımız, gerekse ailelerden aldığımız olumlu geri dönüşler, önemli ve güzel bir iş yaptığımızın ispatıdır. Nitekim tenis sporcularımızın, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veTürkiyeTenis Federasyonu tarafından düzenlenen 10 yaş ve +13 yaş turnuvalarında elde ettiği dereceler, bu işi ne kadar doğru yaptığımızı da göstermektedir. Bu başarıların elde edilmesini sağlayan çocuklarımızı ve onları yetiştiren profesyonel tenis eğitmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1511 ağacın kesilmesiyle ilgili 4 şüpheli daha yakalandı
YEREL HABERLER 1511 ağacın kesilmesiyle ilgili 4 şüpheli daha ...
(Görüntülü) Silifke'de 6 bacaklı kuzu doğdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silifke'de 6 bacaklı kuzu doğdu
Mersin’deki deprem tatbikatı nefes kesti Mersin’de senaryoya göre gerçekleştirilen deprem tatbikatında, Akdeniz’de Mersin açıklarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ekiplerin enkaz altında kalan yaralılara müdahaleleri nefes kesti
YEREL HABERLER Mersin’deki deprem tatbikatı nefes kesti Mersin’de ...
Silifke'de 6 bacaklı kuzu doğdu
YEREL HABERLER Silifke'de 6 bacaklı kuzu doğdu
Belediye personeline uyuşturucu semineri
YEREL HABERLER Belediye personeline uyuşturucu semineri
(Görüntülü) Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat çektiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat ...
Yaşlılar yaşam evindeki aktivitelerle hayata tutunuyor
YEREL HABERLER Yaşlılar yaşam evindeki aktivitelerle hayata ...
Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat çektiler
YEREL HABERLER Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat çektiler
Toroslar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Toroslar'da 'İstiklal Marşı'nı en güzel okuma' yarışması
YEREL HABERLER Toroslar'da 'İstiklal Marşı'nı en güzel okuma' ...
Ağaç katliamını yalnız yapmamış Mersin'de 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili 2'si çocuk 4 kişi daha gözaltına alındı Daha önce tutuklanan, ardından serbest bırakılan bir kişi, alkollü olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını ve olayı tek başına yaptığını iddia etmişti
YEREL HABERLER Ağaç katliamını yalnız yapmamış Mersin'de 74 dönümlük ...
Mersin´de taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor 
YEREL HABERLER Mersin´de taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor 
Erdemli'de 'Öğrenme ve oyun teknikleri' semineri
YEREL HABERLER Erdemli'de 'Öğrenme ve oyun teknikleri' semineri
(Görüntülü) Mersin'de öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu, beğeni aldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de öğretmen ve öğrencilerin ...
Çocuklar, polislerle birlikte sahil temizliği yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar, polislerle birlikte sahil temizliği yaptı
Öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu beğenildi
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı ...
Mersin'de uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucuya geçit yok
Mersin'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
MTSO üyelerine dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar anlatıldı
YEREL HABERLER MTSO üyelerine dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar ...
MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Batum’dan 4 ödülle döndü
YEREL HABERLER MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Batum’dan 4 ...
Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını karşıladı
YEREL HABERLER Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını ...
Akdeniz Belediyesi'nde 'Kentsel Yeşil Alanlar' protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi'nde 'Kentsel Yeşil Alanlar' ...
Kariyer Merkezi'nin desteğiyle 100'den fazla kişi iş hayatına katıldı Mersin'de Kariyer Merkezi sayesinde öğretmenlik mesleğine tekrar başlayan Pınar Özkara, aynı zamanda okul müdürlüğü görevini de yürütüyor
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi'nin desteğiyle 100'den fazla kişi iş ...
Mersin AMATEM'de 4 bin kişi bağımlılıktan kurtuldu Başhekim Oğuzhan Doğan: "Bağımlılık tek bir sebebe bağlı değildir" "Bağımlılıkta zaman zaman nüksedebilir ama her zaman etkin bir tedavi, etkin bir sosyal rehabilitasyon modeliyle düzeltilebilir
YEREL HABERLER Mersin AMATEM'de 4 bin kişi bağımlılıktan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X