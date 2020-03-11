Devrilen traktörün altında sürücü hayatını kaybetti

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Mersin’in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köseçoban Mahallesi’nde Hüseyin Belen (75) yönetimindeki traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilirken, Belen traktörün altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Belen yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gülnar Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Belen’in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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