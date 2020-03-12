Ormanlara zarar veren böceklere karşı doğa dostu biyolojik mücadele

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlara zarar veren çamkese böceği ile biyolojik mücadele başlattı.

Orman Bölge Müdürlüğü özellikle çevre dostu, çevreye zarar vermeyen, ekolojik dengeyi bozmayan, biyolojik mücadele tercih ediyor. Çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek zarar veren, artım kayıplarına neden olan çamkese böcekleriyle de bu yolla mücadele ediliyor. Bu kapsamda, araziden toplanan yaklaşık bin 200 adet çamkese böceği yırtıcısı, calosoma sycophanta ergini üretim yapılmak üzere Davultepe üretim laboratuvarına getirilerek üretimine başlandı.

Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü kontrolünde Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Davultepe İşletme Şefliğinde üretilecek 20 bin calosoma, çamkese böceğinin zarar verdiği bölgelerde ormanlara salınacak.

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