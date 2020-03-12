(Görüntülü) Ürdünlü çocuğa tokat davasında sanığa verilen cezayı az buldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Ürdünlü çocuğa tokat davasında sanığa verilen cezayı az buldular

DHA

(Görüntülü) Ürdünlü çocuğa tokat davasında sanığa verilen cezayı az buldular


Ürdünlü çocuğa tokat davasında sanığa verilen cezayı az buldular
 
MERSİN'de, bir sitede çıkan tartışmada Ürdünlü çocuk A.T.O.A.K.'ya (5) tokat atan Nadir Kızılbulut?a verilen 2 yıl 5 günlük cezayı yetersiz bulduklarını belirten mağdur ailenin avukatı Hibe Gökalp, üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını söyledi. Mağdur çocuğun babası Trad A. da, "Karara itiraz edeceğiz, Türk adaletine güveniyorum" dedi.
Geçen yıl 5 Ekim'de, Mezitli ilçesindeki sitede meydana gelen olayda, Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada apartman toplantısından çıkarak, kalabalığa doğru gelen Nadir Kızılbulut, Ürdünlü A.T.O.A.K. adlı çocuğa tokat attı. Çocuk tokadın şiddetiyle yere düşerken, ailelerin tartışması kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat attığı anlar ise site sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nadir Kızılbulut, Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darbettiği, evlerinin camını kırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kızılbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında 'Nitelikli yaralama', 'Tehdit', 'Çocuğa karşı yaralama' ve 'Mala zarar verme? suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kızılbulut, 40 gün sonra, 13 Aralık 2019'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
2 YIL 5 GÜN CEZA ALDI
21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Nadir Kızılbulut ve mağdur Ürdünlü aile katılmadı. Avukatları son kez dinleyen mahkeme başkanı, Nadir Kızılbulut hakkında kararı açıkladı. Kızılbulut, 5 yaşındaki çocuğa tokat atmaktan 7 ay 15 gün, baba Trad'a yönelik eyleminden dolayı 3 ay 10 gün, mala zarar vermekten 5 ay ve ölümle tehdit suçundan 8 ay 10 gün olmak üzere 2 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık hakkında 'hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verdi.
BABA TRAD: CEZA YETERSİZ
Mahkemenin kararını değerlendiren mağdur çocuğun babası Trad A., sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi. Baba Trad, "Olay günü dışarıdaydım. Evdekiler telefon edip bir kişinin oğluma tokat attığını söylediler. Ardından videoyu gönderdiler. Bunun üzerine siteye geldim. Olayı anlamak için sanığın yanına gittiğimde bana da vurdu. Kendisinden şikayetçi olduk. Mahkemenin verdiği cezayı yeterli bulmuyorum. Karara itiraz edeceğiz, Türk adaletine güveniyorum" dedi.
ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEĞİZ
Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp ise, "Yaşanan üzücü olayla ilgili karar verildi. Mahkeme 5 yaşındaki çocuğa yönelik şiddet eylemine ceza verirken, 15 yaşındaki ablasına yönelik eyleme bir ödül gibi beraat verdi. Bu olay çocuklarına yönelik bir şiddet olayı iken verilen cezanın hakkaniyete uygun olmadığını düşünüyoruz. Davanın takipçisi olacağız ve üst mahkemeye itiraz haklarımızı kullanacağız" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin
2020-03-12 10:32:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başhekim Baharlı: “Kulvarda biz de varız” Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık turizminde özellikle Ortadoğu ülkelerinden ciddi oranda başvuru alan bir hastane haline geldi Başhekim Aydınlı: “Bütün ülkelerden bize ulaşan hastaları tedavi etmeye hazırız”
YEREL HABERLER Başhekim Baharlı: “Kulvarda biz de varız” Mersin ...
Eredmil'de heyelanda zarar gören yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Eredmil'de heyelanda zarar gören yollar onarılıyor
Ormanlara zarar veren böceklere karşı doğa dostu biyolojik mücadele
YEREL HABERLER Ormanlara zarar veren böceklere karşı doğa dostu ...
(Görüntülü) İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümünde özel koreografi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl ...
Tarsus’ta toplu taşıma araçları denetleniyor
YEREL HABERLER Tarsus’ta toplu taşıma araçları denetleniyor
Mersin'de öğrencilere deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Mersin'de öğrencilere deprem tatbikatı
Ürdünlü çocuğa tokat davasında sanığa verilen cezayı az buldular
YEREL HABERLER Ürdünlü çocuğa tokat davasında sanığa verilen cezayı ...
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümünde özel koreografi
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümünde ...
Devrilen traktörün altında sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında sürücü hayatını kaybetti
(Görüntülü) Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı
Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 7 Türkiye rekoruyla tamamlandı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: " Şampiyona bizim için çok başarılı geçti, 7 Türkiye rekoru kırıldı"
YEREL HABERLER Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 7 Türkiye ...
(Görüntülü) 1511 ağacın kesilmesiyle ilgili 4 şüpheli daha yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1511 ağacın kesilmesiyle ilgili 4 şüpheli ...
1511 ağacın kesilmesiyle ilgili 4 şüpheli daha yakalandı
YEREL HABERLER 1511 ağacın kesilmesiyle ilgili 4 şüpheli daha ...
(Görüntülü) Silifke'de 6 bacaklı kuzu doğdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silifke'de 6 bacaklı kuzu doğdu
Mersin’deki deprem tatbikatı nefes kesti Mersin’de senaryoya göre gerçekleştirilen deprem tatbikatında, Akdeniz’de Mersin açıklarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ekiplerin enkaz altında kalan yaralılara müdahaleleri nefes kesti
YEREL HABERLER Mersin’deki deprem tatbikatı nefes kesti Mersin’de ...
Silifke'de 6 bacaklı kuzu doğdu
YEREL HABERLER Silifke'de 6 bacaklı kuzu doğdu
Akdeniz Belediyesi'nin tenis ve basketbol kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi'nin tenis ve basketbol kurslarına ...
Belediye personeline uyuşturucu semineri
YEREL HABERLER Belediye personeline uyuşturucu semineri
(Görüntülü) Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat çektiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat ...
Yaşlılar yaşam evindeki aktivitelerle hayata tutunuyor
YEREL HABERLER Yaşlılar yaşam evindeki aktivitelerle hayata ...
Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat çektiler
YEREL HABERLER Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat çektiler
Toroslar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Toroslar'da 'İstiklal Marşı'nı en güzel okuma' yarışması
YEREL HABERLER Toroslar'da 'İstiklal Marşı'nı en güzel okuma' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X