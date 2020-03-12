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Mersin'de denizi kirleten gemilere 34 milyon lira ceza yazıldı 2019 yılının Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerde, deniz kirliliğine neden oldukları saptanan 18 gemiye, 34 milyon 175 bin 572 lira idari yaptırım uygulandı

İHA

Mersin'de 2019 yılının Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerde, deniz kirliliğine neden oldukları saptanan 18 gemiye, 34 milyon 175 bin 572 lira idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Mersin'de denizi kirleten gemilere 34 milyon lira ceza yazıldı 2019 yılının Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerde, deniz kirliliğine neden oldukları saptanan 18 gemiye, 34 milyon 175 bin 572 lira idari yaptırım uygulandı

Mersin'de 2019 yılının Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerde, deniz kirliliğine neden oldukları saptanan 18 gemiye, 34 milyon 175 bin 572 lira idari yaptırım uygulandığı bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde, deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Denizi kirleten gemilere karşı cezai işlem uygulayan ekipler, gün içerisinde ihbar gelmediği takdirde en az 3 defa liman içerisinde yük taşıyan gemilerin denetimini gerçekleştiriyor. Gemilerin denizde herhangi bir kirliliğe sebebiyet verip vermedikleri, deniz kirliliği denetçileri ve gemi personelleri tarafından denetleniyor.
Gemilerden deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler, numune kaplarında mühürlendikten sonra analiz için laboratuvara gönderiliyor. Deniz kirliliği denetçileri ayrıca numunenin bulunduğu suyun kirli olduğunu ispatlayabilmek adına da temiz deniz suyu alıyor ve laboratuvara numune ile birlikte gönderiyor. Bu sayede gemilerden alınan numuneler ile temiz deniz suyu karşılaştırılıyor. Böylece gemilerin denize vermiş olduğu zarar tespit edilip sonuca bağlanıyor. Geminin büyüklüğü ve kirlilik oranına göre cezai işlem miktarı değişebiliyor.

18 gemiye, 34 milyon 175 bin 572 TL idari yaptırım
2019 yılı Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerle 18 gemiye, 34 milyon 175 bin 572 TL idari yaptırım uygulandı. Bunun yanında belediye ekipleri, kendi sorumluluk sahası dışında denizi kirleten herhangi bir gemi veya karasal bir kirlilik ile karşılaşmaları durumunda, bu görüntüleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletiyor ve işlem yapmaları sağlanıyor.

Evsel kaynaklı atıklardan 47 bin 824,22 mw elektrik üretildi
Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Sürdürülebilir Atık Yönetimi' projesi kapsamında, evsel kaynaklı katı atıkları ekonomik değere dönüştürmeye devam ediyor. Belediye bünyesinde bulunan ve Mersin merkez, Tarsus ve Silifke’de yer alan entegre düzenli depolama tesislerinde günlük bin 500 ton civarında evsel nitelikli katı atık bertaraf ediliyor. Belediye tesislerinde, en kuvvetli sera gazı olarak bilinen ve iklim değişikliğine etkisi açısından karbondioksite göre 21 kat olumsuz etkisi olan metan gazı yakılarak hem elektrik üretimi gerçekleştiriliyor hem de atmosfere salım olan insan kaynaklı sera gazı azaltımı sağlanıyor. Nisan ayından bu yana katı atık düzenli depolama tesislerinde toplam 550 bin 499 ton katı atık bertaraf edilirken, 47 bin 824,22 mw elektrik üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 22 milyon 643 bin metreküp metan gazı bertaraf edildi. Üretilen elektrik enerjisi ile yaklaşık 57 bin konutun elektriği karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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