Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına ve toz taşınımı bekleniyor

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de bu gece yarısından itibaren yarın akşama kadar etkili olacak kuvvetli fırtına; bu akşam saat 20.00’den itibaren de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan denizlere meteorolojik uyarıya göre, Doğu Akdeniz’de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilirken, meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşımında yaşanacak olası aksamalara karşı vatandaşları uyardı.



Toz taşınımı etkili olacak

Öte yandan, yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının, bugün akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.