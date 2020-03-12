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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mersin'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi Vali Ali İhsan Su:"Ecdadımıza, geçmişimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

İHA

Mersin'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mersin'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi Vali Ali İhsan Su:"Ecdadımıza, geçmişimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Mersin'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Mehmet Akif Ersoy’u anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. Törende konuşan Vali Ali İhsan Su, tarih boyunca Türk milletinin her zaman bağımsızlığına, hürriyetine sahip çıktığını söyledi. Türk milletinin bundan sonrada bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Su, "Tarihe baktığınız zaman gerçekten bütün yokluklara, imkansızlıklara, zorluklara rağmen yüce milletimiz her zaman vatanına, bayrağına, toprağına sahip çıkmıştır. Girdiği bütün mücadelelerden başarıyla çıkmış, bu güzel ülkemizi bizlere emanet etmişlerdir. İşte bu zorlu mücadele içerisinde yoğrulan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hakikaten o günleri, o dönemi en güzel şekilde yansıtan, milletimizin duygularını, milletimizin içindeki o özlemlerini, milletimizin istiklaline, hürriyetine, bağımsızlığına olan düşkünlüğünü en güzel bir şekilde ifade ederek İstiklal Marşımızı kaleme almıştır. O gün nasıl bir ruh ve heyecanı yansıtıyorsa, bugünde İstiklal Marşımızı okuduğumuz zaman aynı heyecanı, aynı ruhu hissediyoruz" dedi.
Bu ruhun hissedilmeye devam edileceğinin altını çizen Su, "Çünkü gerçekten Mehmet Akif Ersoy büyük bir inançla, ihlasla, samimiyetle İstiklal Marşımızı kaleme almış. İçinden gelen bir ruhla bunu yazmış. Bizde bugün bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz. Bize düşen ecdadımızın bize bıraktığı bu vatanımıza, ülkemize, bayrağımıza, ezanımıza, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaktır. Onları yeni nesillere en güzel şekilde ifade etmek, yaşatmak, yaşatmaya çalışmaktır. Bu çerçevede bizlerde ecdadımıza, geçmişimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Onlara layık olmak için elimizden gelen herşeyi yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, merhum Mehmet Akif Ersoy ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Su ve protokol üyeleri, resim, müzik ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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