Akdeniz’de çökme riski olan 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Akdeniz Belediyesi ekipleri, çökme riski bulunan ve insanlar için tehlike oluşturan Mahmudiye Mahallesi Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı binayı kontrollü şekilde yıktı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zamanla ömrünü tamamlayıp çökme riski taşıyan, bu nedenle de halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, sahiplerince terk edilmiş binaların kontrollü yıkımına devam ediyor. bu çerçevede, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği’ne göre riskli yapılara dahil olan, önünden her gün binlerce insanın geçtiği, Zeytinlibahçe Caddesi üzerindeki 3 katlı binayı, gerekli yasal prosedürün tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde yıktı.

Yıkım öncesi zabıta ekipleri, emniyet şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla binanın yıkım çalışmasına başlandı. Arazözden sıkılan tazyikli su ile de yıkım nedeniyle aşırı toz oluşumu engellendi. Binanın yıkımını gerçekleştiren kepçe operatörü, yan ve arka taraflarda bulunan binalara zarar vermemek için büyük bir titizlik ve gayretle çalışırken, yıkımdan sonra ortaya çıkan tonlarca ağırlıkta moloz ve atık da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip cadde üzerinden kaldırıldı.



Taleplere en kısa sürede yanıt veriliyor

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, gerek mülk sahipleri ve muhtarlardan gelen yazılar gerekse sahada yapılan inceleme sonucu, fen işleri ekipleri tarafından ilçe sınırları içinde bugüne dek birçok metruk binanın yıkımının yapıldığını belirtti. Özellikle bu tür yerleri oyun mekanı haline getiren çocukların büyük tehlikeler yaşayabileceğine dikkat çeken Gültak, Akdeniz’de, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiği ve düzenini bozan, kimi zaman da sosyal sorunlara yol açan metruk binaların yıkımının devam edeceğini kaydetti. Gültak, bu konudaki şikayet ve taleplere en kısa süre içinde dönüş yapılacağını da kaydetti.

