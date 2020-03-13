Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu

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Mustafa ERCANSoner AYDINMERSİN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı alınmasının üzerine Mersin Otogarı'nda yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Mersin Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, memleketlerine dönmek için firmaların internet siteleri üzerinden bilet almak istedi. İnternet sitelerinin aşırı yoğunluktan çökmesi nedeniyle bilet alamayan öğrenciler, Mersin Şehirlerarası Otobüs Tarminali'nde (MEŞOT) firmaların yazıhanelerine koştu. Bilet taleplerine yetişemeyen otobüs firmaları ek sefer koydu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2020-03-13 00:20:10



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