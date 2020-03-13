Erdemli'de hayvancılıkla uğraşanların ulaşım sıkıntısı çözüldü

Erdemli Belediyesi, Kösbucağı Mahallesi sınırları içinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ulaşım ve yol sıkıntısını çözdü.

Çalışmayla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda başlatılan yol çalışmalarının çok kısa bir sürede tamamlanacağını belirterek, Kösbucağı’nda ağıl yollarını kullanan hayvancıların da hayatlarının bu şekilde rahatlayacağını söyledi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını ve insana dokunduklarını kaydeden Tollu, "Biz bu kentin alın teriyiz" dedi.

Erdemli’de yürütülen çalışmalarla ilgili üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Tollu, "Erdemli sırtını Toroslar'a dayamış güzide bir sahil kentidir fakat Torosların eteklerinde Yörük kültürünü ve ananelerini yaşatmakta olan insanlarımız var. Yaz aylarında 2 bin rakıma kadar Yörüklere rastlamak mümkün ve bu insanlar geçimlerini hayvancılık yaparak sağlamaktalar. Böylece ülke ekonomisine de katkı sağlayan bu insanların hizmetlerine koşmayı kendimize görev bildik. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın yollarının bakım ve onarımlarını yaparak kaliteli ve ilkeli hizmet anlayışımızı onlara da sunmaktayız. Bizler bireysel değil, insan odaklı toplumsal hizmet sunmanın gayreti ve bilinci ile çalışıyoruz. Halkımızın teveccühü de gösteriyor ki belediyecilikte bilgi ve birikimimizi etkili bir biçimde kullanmaktayız" dedi.

Hayvan üreticisi Turgut Duman ise Başkan Tollu'nun her mahallede hizmeti olduğunun altını çizerek, Tollu'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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