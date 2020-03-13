Toros Üniversitesinden Türk sporuna yüzde 100 destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Toros Üniversitesinden Türk sporuna yüzde 100 destek

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toros Üniversitesi arasında uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporculara burs verilmesi için mutabakat metni imzalandı.

Toros Üniversitesinden Türk sporuna yüzde 100 destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toros Üniversitesi arasında uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporculara burs verilmesi için mutabakat metni imzalandı.
Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonundaki başarısını arttırmak ve nitelikli sporcuların gelişmesine katkı sunmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toros Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek protokole, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek imza attı.
Toros Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda Türk sporu için çok sevindirici tarihi bir gelişme yaşandığını ve 28 vakıf üniversitesinin katılımıyla, "Vakıf Üniversitelerinden Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı atıldığını hatırlattı. Kasapoğlu, "Bu mutabakatla milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Bu adım sonrasında spor camiamızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Bugün 28 vakıf üniversitemize ek olarak 24 vakıf üniversitemizle daha bu mutabakata imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gelişmeyle milli sporcularımız, toplamda 52 vakıf üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş oluyor" dedi.
Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcuların bölüm fark etmeksizin yüzde 100 burslu üniversite tahsilini sürdürebileceğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, okul mu yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız ve inşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz. Mutabakatımız, milletimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
Mutabakata göre; belirlenen kategorilerde Türkiye’yi uluslararası arenada başarı ile temsil eden milli sporculara eğitim süreleri boyunca yüzde 100 oranında burs verilecek. Bu sayede milli sporculara spor bilimleri dışında farklı kariyer olanakları sağlanmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de koronaya karşı dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de koronaya karşı dezenfeksiyon çalışmaları ...
Akdeniz zabıtasından fiyat artışlarına karşı denetim
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtasından fiyat artışlarına karşı denetim
Erdemli'de hayvancılıkla uğraşanların ulaşım sıkıntısı çözüldü
YEREL HABERLER Erdemli'de hayvancılıkla uğraşanların ulaşım ...
Seçer: "Mülteci akınının yönetiminde araştırmalar yapıyoruz" Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Seçer: "Mülteci akınının yönetiminde araştırmalar ...
Epilepsi nöbeti geçiren hastayı yetiştirirken, ölümlü kaza yaptı
YEREL HABERLER Epilepsi nöbeti geçiren hastayı yetiştirirken, ölümlü ...
(Özel) Drone artık tarımsal ilaçlamanın da hizmetinde Mersinli mühendis İsmail Geyik, son yıllarda birçok alanda kullanılmaya başlanan insansız hava aracını, tamamen yerli üretimle tarım ilaçlamasının da hizmetine sundu. 14 dakikalık uçuş süresi, 30 kilogram ilaç taşıma kapasitesi bulunan drone, zaman ve iş gücü avantajının yanı sıra iş güvenliği sağlamasıyla da dikkat çekiyor Makine Mühendisi Geyik, tasarladığı orman yangınlarının yayılımını önleyecek dronenin testlerine ise yakında başlayacaklarını söyledi
YEREL HABERLER (Özel) Drone artık tarımsal ilaçlamanın da ...
(Görüntülü) Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu
Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu
YEREL HABERLER Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu
(Görüntülü) Mersin'de koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de koronavirüs tedbirleri
(Görüntülü) Erdemli'de koronavirüse karşı okullar ilaçlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erdemli'de koronavirüse karşı okullar ...
Toroslar Belediyesi'nden 'koronavirüs' tedbirleri
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi'nden 'koronavirüs' tedbirleri
Uluslararası Mersin Maratonu korona virüs nedeniyle ertelendi
YEREL HABERLER Uluslararası Mersin Maratonu korona virüs nedeniyle ...
(Görüntülü) Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle ...
5'inci kat pencerisinden atlayan eski futbolcu öldü
YEREL HABERLER 5'inci kat pencerisinden atlayan eski futbolcu öldü
Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği
YEREL HABERLER Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen ...
Okullarda korona tedbirleri Mersin'in Erdemli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 127 okulun ilaçlanması ve dezenfekte edilmesine başlandı
YEREL HABERLER Okullarda korona tedbirleri Mersin'in Erdemli ...
(Görüntülü) Mersin'de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de denizi kirleten 18 gemiye 34 ...
İstiklal Marşı'nı en güzel okumaz için yarıştılar
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nı en güzel okumaz için yarıştılar
Tarsus’ta plastik bidonlardan faraşa dönüşüyor
YEREL HABERLER Tarsus’ta plastik bidonlardan faraşa dönüşüyor
Suyun önemi çocuklara anlatılıyor
YEREL HABERLER Suyun önemi çocuklara anlatılıyor
Akdeniz’de çökme riski olan 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz’de çökme riski olan 3 katlı bina kontrollü ...
Tollu: "Her mahallemizde hizmetimiz var"
YEREL HABERLER Tollu: "Her mahallemizde hizmetimiz var"
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma ...
İzinsiz dinamit patlatmak isteyen bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İzinsiz dinamit patlatmak isteyen bir kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X