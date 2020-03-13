Silifke'de kayısı ağaçları, meyve verdi



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, seradaki kayısı ağaçları çiçek açarken, bahçelerdeki bazı ağaçların ise meyve verdiği görüldü. Yaz meyvesi olarak bilinen kayısının erken olgunlaşması, üreticiyi şaşırttı.

Silifke'nin Atayurt Mahallesi'nde bulunan serada kayısı ağaçları çiçeklenirken, yanındaki bahçede bulunan ve açıkta yetişen kayısı ağaçları, mart ayında meyve verdi. Kayısı ağacının bir dalında olgunlaşmaya başladığı gözlenen meyveler, üreticileri şaşırttı. Ziraat Mühendisi Yaşar Çalmaşur, çiçek açma dönemindeki kayısı ağaçlarının meyve verdiğini görünce şaşırdığını belirtti. Yaz meyvesi olarak bilinen kayısının, ağaçların bazı dallarında olgunlaştığını gözlemlediğini belirten Çalmaşur, "Kayısı ağaçlarının bazı dallarında henüz çiçekler yeni tomurcuk olurken bazılarındaki meyveler olgunlaşmak üzere. Bu gördüğümüz manzara doğanın dengesinin bozulduğunu gösteriyor. Örtü altındaki kayısılar daha yine çiçek açmaya dururken açık alandaki kayısı ağacı büyümeye ve meyve vermeye başlamış. Bu ağaca herhangi kimyasal bir ilaç kesinlikle verilmemiştir. Bu tamamen doğanın bizlere bir uyarısı diyebiliriz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2020-03-13 12:32:50



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