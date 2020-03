Erdemli'de 'koronavirüs' tedbirleri sürüyor

Erdemli Belediyesince, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında oluşturulan 50 kişilik ekibin sayısının 200'e çıkarıldığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun talimatı ile belediye bünyesinde oluşturulan kurul, ilçede faaliyet yürütecek saha ekiplerinin iş güvenliği başta olmak üzere, kullanılacak malzemelerin temini, ekipmanların tedariki, saha ekibinin eğitimi, sahada koordinasyon gibi ana unsurları yerine getirerek dezenfekte edilecek kamu kurumları, okullar, umumi faaliyete açık yerler, taşıyıcı kooperatifleri gibi kurum ve kuruluşları da belirliyor.

'Koronavirüs'ün Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘küresel salgın’ ilan edildiğini hatırlatan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Dünya çapında yayılmış bulunan virüse karşı ülkemiz yerinde önlemler alarak virüsün ülkemiz sınırlarına girmesine karşı faaliyetleri azami şekilde yerine getirdi. Maalesef konu hakkında en yetkili ağız olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları ile virüsün, Avrupa’dan gelen bir vatandaşımızda görüldüğünü, daha sonra gelen açıklama ile o vatandaşımızın yakın çevresinden bir kişide daha tespit edildiğini öğrendik. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin belirttiği gibi ve Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıdan öğrenildiği gibi, virüs konusunda ülkemizde paniğe mahal vermeden önlem faaliyetlerine azami surette başlandı. Her kurum ve kuruluş bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Biz de Erdemli Belediyesi olarak belediyemiz bünyesinde doktor ve çevre mühendislerinin içerisinde bulunduğu bir kurul oluşturarak önlem amaçlı faaliyetleri değerlendirip, tez elden gerekli çalışmalara başlanması ve bu faaliyetlerin her geçen gün artarak devam etmesi hususunda gayret gösteriyoruz" dedi.

"Paniğe gerek yok” diyen Tollu, "Toplum olarak gerekli hijyen koşullarını sağladığımız ve bu koşullarda hayatımıza devam ettiğimiz takdirde hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Biz Erdemli Belediyesi olarak şu an tüm birimlerimiz ve tüm ekiplerimizle bu konu üzerinde birinci öncelik olarak duruyoruz. İlçemizde faaliyet yürüten resmi kurumlar ile odalar, sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ve ilk gün 50 kişi ile başlayıp ikinci gün sayısını 200’e çıkarttığımız saha ekibimiz, dezenfekte faaliyetlerine devam ediyor. Şu ana kadar ilçe merkezinde bulunan ve öğrenci mevcudu yüksek olan iki okulumuzu, Hacı Ömer Serin ve Sultan Akın ilk ve orta dereceleri okullarımızı dezenfekte ederek hijyenik şartlara kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

Erdemli genelinde insan sirkülasyonunun çok olduğu her yerin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edileceğinin bilgisini veren Tollu, şöyle devam etti; "Tekrar belirtmek istiyorum, altını çizerek söylüyorum, paniğe gerek yok. Belediyemizin ana hizmet binası ve kültür merkezinden başlayarak ilgili kurumlar ile istişare dahilinde Hükümet Konağı, adliye, tapu müdürlüğü, tarım müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı gibi tüm resmi dairelerin dezenfekte işlemleri belediyemizce yerine getirilecektir. Okulların tatil edilmesine müteakip, okullarımızda öğrencilerimizin bulunmaması da dezenfekte işlemleri için elimizi kolaylaştıracak. Eğitim öğretime başlanmadan evvel tüm okullarımızın da hijyen alanına kavuşturulmasını sağlamış olacağız.”

