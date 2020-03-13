Erdemli'de yabani zeytinler aşılanıyor

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yabani zeytinlerin aşılanmasına başlanıldığı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erdemli ilçesi Kösbucağı Mahallesi'ndeki 200 dekar bozuk ormanlık alanda yabani zeytinlerin aşılanmasına başlandığı belirtildi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği aşılama çalışmasında, aşı ustası Kerim Yılmaz tarafından mahalle sakinlerine aşılamanın püf noktalarının uygulamalı olarak anlatıldığı ifade edilirken, çalışmaların ay sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, 2020 yılı gelir getirici tür ağaçlandırmaları kapsamında, 21 mahallede yabani zeytin, keçiboynuzu ve melengiçlere, antep fıstığı aşılaması yapılacağı kaydedildi.

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