Mezitli'de 'Yöresel ürünlerimizi değerlendirelim' etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mezitli'de 'Yöresel ürünlerimizi değerlendirelim' etkinliği

İHA

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çiftçi kadınlara yönelik düzenlenen 'Yöresel ürünlerimizi değerlendirelim' etkinliğinde üreticilerle bir araya geldi.

Mezitli'de 'Yöresel ürünlerimizi değerlendirelim' etkinliği

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çiftçi kadınlara yönelik düzenlenen ‘Yöresel ürünlerimizi değerlendirelim’ etkinliğinde üreticilerle bir araya geldi.
Zeybekler Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Tarhan’ın yanı sıra Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Özkan, çevre köy muhtarları ve üretici kadınlar katıldı.
Üretimlerin farklı değerlendirmesi için yapılan etkinlikte, kadınlara turunçtan reçel ve ekşi yapımı, bal kabağından tatlı yapımı uygulamalı şekilde gösterildi. Turunçlar kabuğu rendelenmiş doğranıp suda bekletildi. Çıkan meyvesinin suyu sıkılarak ekşi yapıldı. Bal kabağından ise iki farklı tatlı üretildi. Etkinliğinin sonunda ürünlerin tanıtımı ve sunumu yapılırken, yapılabilecek alternatif ürünler konusunda bilgiler verildi. Çıtır kabak tatlısı, turunç, incir ve portakal reçeli, çeşitli komposto, turşular ve yöresel ürünlerden yapılan tatlılar tanıtıldı.
Tarımsal üretimin gerçek değerini kazanabilmesi için alternatif değerlendirme yöntemleri hakkında vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Üreticilerimizin büyük emeklerle ürettikleri ürünlerinin gerçek değerini bulamaması her zaman en büyük sıkıntı olmuştur. Ortaya koyduğumuz projelerimizle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Ancak ürünlerin daha uzun süre dayanabilmesi için farklı değerlendirme yolları konusunda üreticilerimizin bilinçlenmesine de ayrıca önem veriyoruz. Konserve, kurutma ve meyve suyu gibi farklı değerlendirme yöntemleri konusunda yöntemler öğrenecekleri eğitim programları düzenliyoruz. Bu tür çalışmalarımız son derece yararlı oluyor. Bu konuda Mezitli Tarım İlçe Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli astsubay muz serasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli astsubay muz serasında ölü bulundu
Toroslar'da hijyen ürünlerinde fiyat artışına geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Toroslar'da hijyen ürünlerinde fiyat artışına geçit ...
Camilerde koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Camilerde koronavirüs önlemi
Erdemli'de yabani zeytinler aşılanıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de yabani zeytinler aşılanıyor
(Görüntülü) Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi
AKAMİB Başkanı Kılıçer: "Fuarlar iptal birebir tanıtımlara yoğunlaştık" Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk iki ayında yüzde 4,2 artışla 120 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, iptal edilen fuarlardan oluşabilecek boşluğu birebir tanıtımlara ağırlık vererek dolduracaklarını söyledi
YEREL HABERLER AKAMİB Başkanı Kılıçer: "Fuarlar iptal birebir ...
Mersin'deki ibadethanelere 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER Mersin'deki ibadethanelere 'koronavirüs' önlemi
Erdemli'de 'koronavirüs' tedbirleri sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de 'koronavirüs' tedbirleri sürüyor
(Görüntülü) Zabıta ekipleri, fiyat artışı iddialarına karşı denetime çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zabıta ekipleri, fiyat artışı iddialarına ...
Silifke'de kayısı ağaçları, meyve verdi
YEREL HABERLER Silifke'de kayısı ağaçları, meyve verdi
Mezitli Belediyesi'nde 'koronavirüs' tedbirleri
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi'nde 'koronavirüs' tedbirleri
Toroslar'da 'koronavirüs' seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da 'koronavirüs' seferberliği sürüyor
Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk ...
(Görüntülü) Mersin'de, koronavirüs dezenfeksiyonu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de, koronavirüs dezenfeksiyonu
Mersin'de, koronavirüs dezenfeksiyonu çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Mersin'de, koronavirüs dezenfeksiyonu çalışmaları ...
İdlib şehitleri anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER İdlib şehitleri anısına fidan dikildi
MESKİ çalışanları koronavirüs hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER MESKİ çalışanları koronavirüs hakkında ...
Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2022'de Rusya’da düzenlenecek
YEREL HABERLER Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2022'de ...
Mersin'de koronaya karşı dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de koronaya karşı dezenfeksiyon çalışmaları ...
Akdeniz zabıtasından fiyat artışlarına karşı denetim
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtasından fiyat artışlarına karşı denetim
Toros Üniversitesinden Türk sporuna yüzde 100 destek
YEREL HABERLER Toros Üniversitesinden Türk sporuna yüzde 100 destek
Erdemli'de hayvancılıkla uğraşanların ulaşım sıkıntısı çözüldü
YEREL HABERLER Erdemli'de hayvancılıkla uğraşanların ulaşım ...
Seçer: "Mülteci akınının yönetiminde araştırmalar yapıyoruz" Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Seçer: "Mülteci akınının yönetiminde araştırmalar ...
Epilepsi nöbeti geçiren hastayı yetiştirirken, ölümlü kaza yaptı
YEREL HABERLER Epilepsi nöbeti geçiren hastayı yetiştirirken, ölümlü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X