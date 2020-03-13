Mersin Uluslararası Müzik Festivali ertelendi

MERSİN, (DHA)MERSİN'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Müzik Festivali (MUMF), koronavirüs salgını tehlikesi nedeniyle Ekim ayına ertelendi.
MUMF Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde baş gösteren koronavirüs (Covid-19) salgını tehlikesine karşı, toplum sağlığı açısından, festival, fuar ve spor karşılaşmalarının iptal edildiği ya da ertelendiği gözlemlenmektedir. MUMF Yürütme Kurulu, toplum sağlığını önceleyen bir anlayışla 01-18 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan 19'uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali´ni '2020 Ekim' ayına erteleme kararı almıştır. Biletlerini alan sanatseverlerin hakları bakidir. Yeni program, festivale gelecek sanatçı ve müzik toplulukları ile görüşülerek ilerleyen zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesi kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-03-13 15:53:14
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