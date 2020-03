Dr. Antmen: "Paniğe değil, önlem almaya ihtiyacımız var" Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, korona virüsü konusunda vatandaşları panik yapmak yerine önlem almaya çağırdı

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Türkiye'de korona virüsü ile ilgili iki temel yanlış yapıldığını belirterek, "Birincisi hiçbir şey yokmuş gibi davrananlar, ikincisi de panik havası yaymaya çalışanlar. Bu iki tavır da çok yanlış. Paniğe değil, önlem almaya ihtiyacımız var" dedi.

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, korona virüsü ile ilgili basın açıklaması yaparak, vatandaşları paniğe değil, önlem almaya çağırdı. Tabip Odasında düzenlenen toplantıda yönetim adına açıklama yapan Oda Başkanı Mehmet Antmen, Sağlık Bakanlığının artık Türkiye'de korona virüsü olduğunu açıkladığını hatırlattı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) pandemi ilanı öncesinde bu açıklamanın yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Antmen, "Ülkemizde korona virüs hakkında iki temel yanlış yapılmaktadır. Birincisi, hiçbir şey yokmuş gibi davrananlar, ikincisi de panik havası yaymaya çalışanlar. Bu iki tavrın da çok yanlış. Paniğe değil, önlem almaya ihtiyacımız var" diye konuştu.



"Yakın tarihte Çin'i ziyaret etmediyseniz endişenizi yüzde 94 atmanız lazım"

Şu anda dünya çapında bu virüse yakalananların sayısının 114 bin 809 olduğunu belirten Antmen, "Bunlar dünyanın 115 farklı ülke ve bölgesinde yaşıyor. Virüs nedeniyle ölen kişi sayısı 4 bin 31, iyileşen sayısı 64 bin 81. Ağır ve kritik vaka sayısı 5 bin 711. En çok vaka Çin'de 80 bin 754, İtalya'da 9 bin 172, Güney Kore'de 7 bin 513, İran'da 7 bin 161 görüldü. Ölümler de buna paralel Çin 3 bin 136, İtalya 463, İran 237, Güney Kore 54 kişi. Çin’de değilseniz ve yakın bir tarihte Çin’i ziyaret etmediyseniz endişenizi yüzde 94 atmanız lazım. Gerçekten Kovid19 size bulaştıysa yine de paniğe gerek yok, çünkü yüzde 81 hafif formda, yüzde 14 orta, sadece yüzde 5 kritik formda seyrediyor. Atipik zatürrede ölüm oranı yüzde 10, Kovid19'da yüzde 3.4, 50 yaş altı ise 0,2. 10 Şubat pik günlerden birisiydi. Çin'de Kovid19'dan 108 kişi öldü" şeklinde konuştu.



"Her gün sivrisineklerden 2 bin 740 kişi ölüyor"

Bu virüsün pik yaptığı günde başka hastalıklardan çok sayıda ölümlerin olduğuna dikkat çeken Antmen, "O gün 26 bin 283 kişi kanserden, 24 bin 641 kişi kalp hastalıklarından, 4 bin 300 kişi şeker hastalığından öldü. Her gün sivrisinekten 2 bin 740, insanlar bin 300, yılanlar 137 kişinin ölümüne sebebiyet veriyor. Gereksiz panik yapmayın, klasik ve sosyal medyadaki abartılı haberlere kanmayın. Dünyanın sonu gelmiş gibi medikal malzeme, ilaç, gıda maddesi stoklamayın. Kişisel hijyeninize dikkat edin, kapalı alan etkinliklerinden uzak durmaya çalışın, yurt dışı seyahatlerinizi erteleyin, çok basit şikayetleriniz nedeniyle hastanelere ve özellikle acil servislere gitmeyin, birinci basamak olan aile hekimliklerini tercih etmeye çalışın. Aksırırken ve hapşırırken ağzınızı tek kullanımlık mendil ya da dirseğinizin iç kısmı ile kapatın. Özellikle ellerinizi sabun ve suyla sık sık yıkayın, minimum yüzde 70 seyreltilmiş alkol ile ellerinizi sık sık dezenfekte edin. Bol su, bol sıvı gıda, C vitamini yüksek meyve, sebze ve doğal vitaminminerallerle bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Tüm bunları yaptığınız taktirde çok kısa bir süre içerisinde bu salgın ortadan kalkacak ve bizler normal hayatımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık açısından tedbirler alınmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Antmen, "Gerekli tedbirler bir an önce alınmalı, TTB ve diğer sağlık meslek örgütleri ile gerekli diyalog sağlanmalıdır. Son iki gündür pandemi kurullarının kurulması, henüz tamamlanmamış olsa da çalışma planlarının hazırlanması, merkezi hastanelerin bazı bölümlerinin olası salgına yönelik hazırlanması çok önemli gelişmelerdir. En azından bugünden sonra bu önlemlerin alınmasında ve kişilerin eğitiminde kamunun gücünden yararlanmak ve görsel medyayı yaygın bir şekilde kullanmak önemlidir" dedi.

