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Mersin'de toplu taşıma araçları korona virüse karşı ilaçlanıyor

İHA

Mersin'de toplu taşıma araçları ve ticari taksiler, korona virüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Mersin'de toplu taşıma araçları korona virüse karşı ilaçlanıyor

Mersin'de toplu taşıma araçları ve ticari taksiler, korona virüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.
Bu kapsamda, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı minibüs ve taksiler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle virüse karşı ilaçlandı. İlaçlama çalışmalarının 184 minibüs ve bin taksiyi kapsadığı bildirildi. Oda Başkanı Veysel Sarı, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak ilk dezenfeksiyon uygulamasını her gün yüzlerce insanın girip çıktığı hizmet binasında başlattıklarını belirterek, "Ayrıca dezenfeksiyon işlemi, kendilerinden hiçbir ücret talep edilmeksizin Mersin’deki tüm taksi ve dolmuşlarda da virüs, bakteri ve mikropların yanı sıra otomobilin içinde oluşan istenmeyen tüm kokulara karşıda uygulanacak. Mersinliler bu sayede dezenfekte edilen taksi ve dolmuşlarla sağlıklı bir ortamda endişe yaşamadan seyahat edebilecektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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