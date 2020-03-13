TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor” TÜİOSB’nin projelerinden biri olan Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesinin tanıtımı, Türkiye’nin dört bir yanından ve özellikle Çukurova bölgesinden gelen yatırımcı, sanayici ve girişimci iş kadınlarının katılımıyla gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor” TÜİOSB’nin projelerinden biri olan Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesinin tanıtımı, Türkiye’nin dört bir yanından ve özellikle Çukurova bölgesinden gelen yatırımcı, sanayici ve girişimci iş kadınlarının katılımıyla gerçekleştirildi

İHA

– Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, hayata geçirecekleri Kadın Ortak Girişim Fabrikalarının kadın iş gücünün simgesi olacağını belirterek, "Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor" dedi.

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor” TÜİOSB’nin projelerinden biri olan Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesinin tanıtımı, Türkiye’nin dört bir yanından ve özellikle Çukurova bölgesinden gelen yatırımcı, sanayici ve girişimci iş kadınlarının katılımıyla gerçekleştirildi

– Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, hayata geçirecekleri Kadın Ortak Girişim Fabrikalarının kadın iş gücünün simgesi olacağını belirterek, “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor” dedi.
Temeli geçtiğimiz aylarda Tarsus’ta atılan TÜİOSB’nin en anlamlı projelerinden biri olan Kadın Ortak Girişim Fabrikaları (KOGİF) Projesinin tanıtımı, Türkiye’nin dört bir yanından ve özellikle Çukurova bölgesinden gelen yatırımcı, sanayici ve girişimci iş kadınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta’nın ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer de katıldı.

“Hedefimiz, kadına üretme hakkının sağlanması”
“Güçlü Kadınlar Her Yerde” sloganıyla düzenlenen toplantının açış konuşmasını, Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Çağ Kariyer Merkezi Kurucu Müdürü Ayferi Tuğcu yaptı.
Daha sonra konuşan TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, kadınların çalışma hayatında yeterince yer alamadıkları bir süreçten geçtiklerini belirterek, çalışma hayatında kadınların önündeki engelleri kaldırarak, kadına üretme hakkının sağlanmasını hedef olarak belirlediklerini söyledi. Balta, MersinTarsus TÜİOSB olarak, tarımsal ürün işleme alanında köklü ve yapısal gelişmeleri sağlamayı, verimliliği artırmayı, kalite odaklı ürün arzını sürdürülebilir kılmayı ve yenilikçi ürünleri kadın üyelerinin sinerjisiyle üretmek amacıyla pek çok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“KOGİF, kadın iş gücünün simgesi olacak”
Projeyle ilgili bilgi veren Balta, KOGİF’in, kadın yatırımcıların ve kadın iş gücünün dünya pazarlarında var olmaları, pazardaki değişen rekabet koşullarına hızla uyumlanmaları, Türkiye’ye örnek olacak, Çukurova’nın gücünü gösterecek ve kadının gücünü ayağa kaldıracak bir proje olduğunu vurguladı. Balta, “Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesi, Türkiye‘de ilk defa ihtisaslaşma kapsamında kadın iş gücünün bir simgesi olacak, Çukurova’nın ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli bir potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak, bölgesel değişim ve dönüşüm projesinin önemli bir adımı olacak” diye konuştu.

“Hem üreticisi hem de yöneticisi kadınlar olacak”
KOGİF’in, kadın iş gücünün eğitimi ve istihdamında geniş ufuklar açacağının altını çizen Balta, “Hem üreticisi hem de yöneticisi kadınlar olan KOGİF, 10 bin kişiye nitelikli istihdam sağlama hedefiyle yola çıkan TÜİOSB’nin en anlamlı projesidir. Yatırımcısı, yöneticisi, üreticisi kadın olan bu fabrikalar, bölgesel tarım ürünlerinden, inovatif ve yenilikçi bir yaklaşımla yüksek katma değer üreten uluslararası markalar çıkaracak. TÜİOSB Eğitim Kompleksiyle ortak bir holü paylaşan atölyelerden oluşacak KOGİF’te, üretilen inovatif ürünler, teşviklerle desteklenecek ve ‘melek yatırımcılarla’ buluşturulacak. Bu sayede yatırımcıyla buluşan atölyeler fabrikalara dönüşecek. Çevre dostu, ‘yeşil fabrikalar’ inşa edilecek OSB’mizde, kreş projesiyle kadınlarımız çalışırken, üretirken, çocuklarına son derece yakın olacaklar. Ayrıca, oluşturulan ‘Kadın Girişimci Destek Ofisi’, kadınlarımızı her alanda destekleyecek” ifadelerini kullandı.
KOGİF bünyesinde yer alacak önemli sosyal sorumluluk projelerinden birinin “Şehit Eşleri ve Çocukları Destek Programı” olduğunu dile getiren Balta, bu programın şehit eşleri ve çocuklarının istihdamını planlayarak, söz konusu desteği sürdürülebilir kılmak üzere tüm yatırımcıların fabrikalarında, planlanan kontenjanların yerleştirilmesini sağlayacağını söyledi.

“Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”
KOGİF ruhuyla yola çıkarak, birkaç arkadaşıyla çiftçi olmaya karar verdiklerini anlatan Balta, yeni bir projeden daha söz ederek, şunları söyledi:
“İçimizde sanayiciler, avukatlar, ticaret yapan, profesyonel yöneticilik yapan, diş hekimleri, doktorlar var. Yatırım taahhüdüyle tarım arazisi tahsis edilmesi, tecrübeli ziraat mühendisleri ve ürün eksperlerinden oluşan teknik kadro ile teknolojik tarımın her türlü nimetlerinden faydalanarak kurulacak bir ‘Tarımsal Üretim ve Satış Kooperatifi. Yani yeni projemiz, ‘Çukurova’nın iş kadınları, tarımsal yatırım yapıyor. Çukurova’nın yeni nesil fabrikatör kadınları geliyor’. Kadınların, sosyal ve ekonomik yaşama, hak ettikleri düzeyde katılmalarını sağlamak adına atılan tüm adımlar son derece değerli ve kutsaldır. Biz de böyle bir çabanın parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi güçlü kadınların, her yerde olduğunu gösterme zamanı.”

“Birlikte, birbirimize de destek vererek güzel çalışmalar çıkartırız”
Meral Seçer de TÜİOSB bünyesinde yapılan çalışmaların böyle büyük bir projeyle taçlandırılmasının ve gerçekleştirilmesinin mutluluk verici olduğunu kaydederek, “Umarım bu projeler bir an önce hayata geçer. Biz de Mersin’de Büyükşehir Belediyesi destekli Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurduk. Mersin’de tarımsal üretim ve geleneksel el işi yapan tüm kadınlarımızın ürünlerinin değerlendirilmesi, markalaşması, atölyelerinin kurulması kapsamında pek çok çalışma başlattık ve yürütüyoruz. MersinTarsus Tarımsal Ürün İşleme ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde planlanan bu proje, bizim çalışmalarımızla da çok bağlantılı. Umarım birlikte, birbirimize de destek vererek güzel çalışmalar çıkartırız” dedi.

“Biz kadınlar sosyoekonomik gelişim ve kalkınmamızın anahtarı olmaya devam edeceğiz”
Zeliha Su ise kadınlar olarak, birer anne olarak geleceğin teminatı çocukları yetiştirmek gibi kutsal bir görevi yerine getirirken, aynı zamanda emek, bilgi ve becerileriyle iş hayatında da güçlü bir şekilde yer almaya çalıştıklarını söyledi. Su, “Sergilediği bu azim ve kararlılık, dün cumhuriyetimizin harcına, bugün ülkemizin, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmesine yansıdığı gibi yarınlarımızın inşasında da en büyük güç olmaya devam edecektir. Bu doğrultuda, eğitim, sağlık, ticaret, sanayi başta olmak üzere hayatın her alanında varlığımızı güçlendirerek yer almaya, milletimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu yolda, eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek, başarılarla dolu çalışmalarla hepimize yol gösterici olan kadınlarımız en büyük destek ve ilham kaynağı olmaktadır. İnanıyorum ki, bu kadınlarımızın yol göstericiliğinde devletimizin, her alanda güçlü bir şekilde yer almamıza yönelik hayata geçirdiği düzenlemelerin katkısıyla biz kadınlar sosyoekonomik gelişim ve kalkınmamızın anahtarı olmaya devam edeceğiz. TÜİOSB yönetiminde yer alan kadınlarımız örneğinde olduğu gibi ilimizde kadınlarımızın iş hayatında etkin bir şekilde yer aldıklarına, güçlü kadınların her yerde olduklarına memnuniyetle şahit olmaktayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Mersin'de minibüs ve taksiler ilaçlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de minibüs ve taksiler ilaçlandı
Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri Erdemli ilçesinde kültür merkezi başta olamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışması yürütülüyor Erdemli Kültür Merkezi'nde sinema salonları, konferans salonları, toplantı odaları, atölyeler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında korona ...
Yeşil reçeteli ilaçları satarken yakalandılar
YEREL HABERLER Yeşil reçeteli ilaçları satarken yakalandılar
10 bin yıllık geçmişe sahip Tarsus, eğitim programlarına konu oluyor
YEREL HABERLER 10 bin yıllık geçmişe sahip Tarsus, eğitim ...
Enerji nakil kablosu çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Enerji nakil kablosu çalan hırsızlar tutuklandı
Mersin'de toplu taşıma araçları korona virüse karşı ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Mersin'de toplu taşıma araçları korona virüse karşı ...
Arazi açmak için izinsiz patlatma yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Arazi açmak için izinsiz patlatma yaparken yakalandı
Yeşil reçeteli ilaç satışına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Yeşil reçeteli ilaç satışına 3 tutuklama
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ertelendi
YEREL HABERLER 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ertelendi
Mersin Uluslararası Müzik Festivali ertelendi
YEREL HABERLER Mersin Uluslararası Müzik Festivali ertelendi
Dr. Antmen: "Paniğe değil, önlem almaya ihtiyacımız var" Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, korona virüsü konusunda vatandaşları panik yapmak yerine önlem almaya çağırdı
YEREL HABERLER Dr. Antmen: "Paniğe değil, önlem almaya ihtiyacımız ...
Mezitli'de 'Yöresel ürünlerimizi değerlendirelim' etkinliği
YEREL HABERLER Mezitli'de 'Yöresel ürünlerimizi değerlendirelim' ...
Emekli astsubay muz serasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli astsubay muz serasında ölü bulundu
Toroslar'da hijyen ürünlerinde fiyat artışına geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Toroslar'da hijyen ürünlerinde fiyat artışına geçit ...
Camilerde koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Camilerde koronavirüs önlemi
Erdemli'de yabani zeytinler aşılanıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de yabani zeytinler aşılanıyor
(Görüntülü) Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi
AKAMİB Başkanı Kılıçer: "Fuarlar iptal birebir tanıtımlara yoğunlaştık" Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk iki ayında yüzde 4,2 artışla 120 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, iptal edilen fuarlardan oluşabilecek boşluğu birebir tanıtımlara ağırlık vererek dolduracaklarını söyledi
YEREL HABERLER AKAMİB Başkanı Kılıçer: "Fuarlar iptal birebir ...
Mersin'deki ibadethanelere 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER Mersin'deki ibadethanelere 'koronavirüs' önlemi
Erdemli'de 'koronavirüs' tedbirleri sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de 'koronavirüs' tedbirleri sürüyor
(Görüntülü) Zabıta ekipleri, fiyat artışı iddialarına karşı denetime çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zabıta ekipleri, fiyat artışı iddialarına ...
Silifke'de kayısı ağaçları, meyve verdi
YEREL HABERLER Silifke'de kayısı ağaçları, meyve verdi
Mezitli Belediyesi'nde 'koronavirüs' tedbirleri
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi'nde 'koronavirüs' tedbirleri
Toroslar'da 'koronavirüs' seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da 'koronavirüs' seferberliği sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X