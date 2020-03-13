Yeşil reçeteli ilaçları satarken yakalandılar

Mersin'de jandarma ekiplerinin yeşil rapora tabi ilaçları satmak üzereyken gözaltına aldığı 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın elinde yeşil reçeteli rapora tabi ilaçların olduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Tarsus Merkez Kasım Ekenler Bulvarı üzerinde şüphelilerin kullandığı aracı durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada 182 adet gerica, 28 adet lyrica ve 20 adet morfiacr marka olmak üzere bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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