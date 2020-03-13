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Kablo hırsızları tutuklandı

DHA

Kablo hırsızları tutuklandı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, enerji ve nakil kablo hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
Kumdere Mahallesi'nde enerji ve nakil kablo hırsızlığı olayının meydana gelmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemedi ve ardından olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Adana'da olduğu belinlenen şüpheliler için Adana Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüldü. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 2'si çalınan kablolar ve suç aletleri ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, kimliği tespit edilen diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-03-13 18:45:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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