(Görüntülü) Silifke'de 'erkenci' can erik kilosu 250 TL'den satılacak

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altında yetişen 'erkenci' can eriğinin ilk hasadı yapılacak. Rekoltesi ve kalitesi ile bu yıl üreticini sevindiren can eriğinin kilo fiyatının, geçen yıl olduğu gibi yaklaşık 250 lira olması bekleniyor.

Silifke'de 1 dönümlük örtü altı serasından 3 ton ürün almayı beklediklerini belirten üretici Yunus Ünal, bir iki gün içerisinde ilk hasadın yapılacağını açıkladı. Can eriğin bu yıl rekolte ve kalite açısından kendilerini sevindirdiğini söyleyen Ünal, ürünleri ilaç kullanmadan doğal gübre ile yetiştirdiklerini kaydetti.

İLK HASADIN KİLOSU 250 LİRA

Türkiye'de can eriğinin ilk Silifke'den çıktığını vurgulayan üretici Yunus Ünal, "Eriğimiz can eriği cinsi. Kış ayından bu yana çocuğumuz gibi bakıyoruz. İlk hasadımızı bir iki gün içinde yapacağız. Kilosu 200-250 liradan satmayı düşünüyoruz. Bu yıl ürünümüzün verimi çok güzel. 3 ton ürün bekliyoruz. Biz kendimizin yemediği hiçbir ürünü pazara sunmayız. Ürünlerimizde ilaç ve hormon yok. Seramızda tamamen organik gübre kullandık, bu nedenle içimiz rahat. Gönül rahatlığı ile eriklerimizi yiyebilirsiniz. Bizler de dalından kopartıp yiyoruz" diye konuştu.

SERALARA ZİRAİ DANIŞMANLIK

Ilıman iklimden faydalanarak örtü altı üretimi ile en erken hasada hazır olduklarını belirten danışman Ziraat Mühendisi Özen Özet ise, "Bu erik serası için danışmanlık yapıyoruz. Gübreleme ve ilaç programı yaparak bayilere yönlendiriyoruz. Kendimiz yiyecekmiş gibi üretiyoruz ve titiz davranıyoruz. İlaçlama ve hasat arasındaki sürece çok dikkat ediyoruz. Ülkemizin bu bölgesi diğer bölgelere göre daha ılıman geçiyor biz de bundan faydalanarak ağaçlarımızı bitkilerimizi örtü altına alıyoruz. Bu mikroklima özelliğini değerlendirip üretim yapıyoruz ve en erken hasadı yapıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mersin

2020-03-14



