Erdemli'de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erdemli'de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi

İHA

Erdemli Belediyesi bünyesinde oluşturulan korona virüsü mücadele kurulu, ilçede faaliyet yürüten minibüs kooperatiflerinin yetkilileri ve taksiciler ile bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Erdemli'de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi

Erdemli Belediyesi bünyesinde oluşturulan korona virüsü mücadele kurulu, ilçede faaliyet yürüten minibüs kooperatiflerinin yetkilileri ve taksiciler ile bir araya gelerek toplantı düzenledi.
Toplantıda kurul üyelerinden doktor ve çevre mühendisleri kooperatif yetkililerine ve taksicilere araçlarının nasıl ve ne sıklıkla dezenfekte edilmesi gerektiği, virüsten ne şekilde korunulacağı, hijyenin önemi ve hijyen ortamının sağlanması için alınacak önlemler gibi konularda bilgilendirici anlatımlarda bulundu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye olarak gerçekleştirilen önlem ve dezenfeksiyon faaliyetleri kamuya ait binalarda sürdürülürken, taşıyıcı kooperatiflerinin de göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Tollu, "Günümüzde insanların hayatın olağan akışında en çok bulunması gerektiği yerlerin başında ulaşım araçları geliyor. Vatandaşlar işlerini çözebilmek için kamuya ait binalara gidiyor, buralara toplu taşıma araçları ile ulaşılıyor. Ortak alanların dezenfeksiyon faaliyetlerini yürütürken toplu taşımayı göz ardı edemeyiz. Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz kamuya ait ortak alanlardaki dezenfektan solüsyon ile sisleme işlemleri sürerken aynı zamanda toplu taşıma araçlarının da hijyenik koşullara kavuşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başına kapüşon geçiren hırsızlık ...
500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı
Kuyumcudan aldığı bilezikler için sahte para verip kaçtı, sözlüsünün evinde yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumcudan aldığı bilezikler için sahte para verip ...
Başkan Tarhan, doktorlara çiçekle teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, doktorlara çiçekle teşekkür etti
Erdemli zabıtası, haksız fiyat artışlarına karşı denetimleri artırdı
YEREL HABERLER Erdemli zabıtası, haksız fiyat artışlarına karşı ...
(Görüntülü) Silifke'de 'erkenci' can erik kilosu 250 TL'den satılacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silifke'de 'erkenci' can erik kilosu 250 ...
Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı
Tarsus Belediyesi, kentin dört bir yanında ilaçlama yapıyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, kentin dört bir yanında ilaçlama ...
Silifke'de 'erkenci' can erik kilosu 250 TL'den satılacak
YEREL HABERLER Silifke'de 'erkenci' can erik kilosu 250 TL'den ...
Erdemli'de Limonlu Deresi taştı seraları ve siteleri su bastı Mersin Erdemli'deki Limonlu Deresi sel sularıyla 3 ayda 4. kez taştı, tarım alanları ve apartmanları su bastı
YEREL HABERLER Erdemli'de Limonlu Deresi taştı seraları ve siteleri ...
Taşmak üzere olan Yavca göletine anında müdahale
YEREL HABERLER Taşmak üzere olan Yavca göletine anında müdahale
Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerini 2 hafta tatil etti
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerini 2 hafta ...
Sahte 100 liralarla 10 bin liralık altın alıp, kaçtı
YEREL HABERLER Sahte 100 liralarla 10 bin liralık altın alıp, kaçtı
Sağlık Bakanlığının ‘yılın hekimi’ ödülünü, Mersin’de Ballı ve Serin aldı
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığının ‘yılın hekimi’ ödülünü, Mersin’de ...
(Görüntülü) Minik Hanım'ın akülü sandalye sevinci
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minik Hanım'ın akülü sandalye sevinci
MDTO: “Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız”
YEREL HABERLER MDTO: “Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz ...
20 saniyede 3 cep telefonu çaldı Mersin'de girdiği bir iş yerinden 20 saniyede 3 cep telefonu çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, hırsızın çok hızlı hareket etmesi dikkat çekti
YEREL HABERLER 20 saniyede 3 cep telefonu çaldı Mersin'de girdiği ...
MTSO, korona virüs fırsatçılığına karşı harekete geçti
YEREL HABERLER MTSO, korona virüs fırsatçılığına karşı harekete ...
Küçük Hanım'ın akülü sandalye sevinci
YEREL HABERLER Küçük Hanım'ın akülü sandalye sevinci
Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Kadir, öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Kadir, öldü
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü
Kablo hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları tutuklandı
Mersin'de borçtan dolayı su kesilmeyecek, kesilen sular açılacak
YEREL HABERLER Mersin'de borçtan dolayı su kesilmeyecek, kesilen ...
Zabıtadan haksız fiyat artışlarına yönelik denetim Mersin Erdemli'de zabıta ekipleri marketlerde fiyat denetimi yaptı
YEREL HABERLER Zabıtadan haksız fiyat artışlarına yönelik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X