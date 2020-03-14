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'Gelecek Mersin' sloganıyla kentin paydaşları bir araya geldi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), İNKAİnsan Kaynakları ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği'nin işbirliğiyle "Gelecek Mersin" sloganıyla Ali Tezel ve Serdar Ay'ın konuşmacı olarak katıldığı "4.0 İstihdam TeşvikleriÇalışma Hayatındaki Değişikler" programı düzenlendi.

'Gelecek Mersin' sloganıyla kentin paydaşları bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), İNKAİnsan Kaynakları ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği’nin işbirliğiyle “Gelecek Mersin” sloganıyla Ali Tezel ve Serdar Ay’ın konuşmacı olarak katıldığı “4.0 İstihdam TeşvikleriÇalışma Hayatındaki Değişikler” programı düzenlendi.
MTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcıları Haydar Ali Ulusoy ve Ali Rıza Özdemir, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Budur ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Toplantıda konuşan Olcay Tok, Başkan Vahap Seçer’in selamlarını ileterek, Türkiye’deki işsizlik verilerini paylaştı. TÜİK’in verilerine göre Aralık 2019 itibariyle Türkiye’de açık işsizlik oranının yüzde 13.7 olduğunu, 4 milyon 394 bin kişinin iş aradığını ifade eden Tok, 1524 yaş aralığındaki genç işsiz oranının yüzde 25’i bulduğunu, yani her 4 gençten birinin işsiz olduğunu söyledi. Türkiye’nin bir izdüşümü olan Mersin’in de benzer işsizlik oranlarına sahip olduğuna dikkat çeken Tok, "Göç alan bir kent olarak Mersin’deki işsizlik oranlarının her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini de hatırlatmak isterim. İşte bu ürkütücü tablo toplumun temeli olan ailelerimizdeki huzursuzluğu artırdığı kadar, sosyal barışımızı da tehdit etmektedir ve bu ağır yükten en çok etkilenen kamu kurumlarının başında belediyeler gelmektedir. Başkanımız’ı ve bizi ziyaret eden her 10 hemşerimizin 9’u iş talebiyle gelmektedir. Bütün belediye hizmetlerini, Mersin’i geleceğe taşıyacak bütün yatırım ve projelerimizi durdurup, belediyenin tüm bütçesini işsizlere dağıtsak bile bu sorunun yarısını dahi çözemeyiz. Diğer yandan işsiz gezen her hemşerimizin derdini kendi derdi olarak gören bir Belediye Başkanı’na ve hizmet anlayışına sahibiz. Onun içindir ki Kariyer Merkezimiz’in çalışmalarını hiç olmazsa her aileden bir kişiyi ekmek sahibi yapmak gayesiyle iş arayanla işvereni doğru zeminlerde buluşturmak için Başkanımız bizzat kendisi takip etmektedir" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak firmaların vizyonel gelişimlerine yardımcı olacak hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Tok, "İşverenin üzerindeki yükü azaltarak istihdamı artıracak her kararı ve teşviki şükranla karşılıyoruz. Başkanımız ilimizden bir kişiyi bile işe alacak her firmamıza Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak mevzuatın izin verdiği her kolaylığı sağlama gayreti içinde olacağımızın ifade edilmesini özellikle belirttiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, hizmet kalitemizi en iyi seviyeye çıkarmanın arkasında yatan en önemli unsurun uygun işe uygun kişiyi istihdam etmek olduğunun bilincindeyiz. İşçi arayan işverenlerin yüzde 44’ünün doğru kişiyi bulamamaktan yakındıkları da bir gerçektir" diye konuştu.
Sosyal güvenlik müşaviri Ali Tezel ise “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki Son Değişiklikler” konulu konuşmasına başlarken katılımcılara “Sosyal Güvenlik Kurumu açık vermeli mi yoksa vermemeli mi?” diye sordu. Katılımcıların çoğunun “vermemeli” yanıtını vermesi üzerine Tezel, “Türkiye’de SGK Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 1’i kadar açık veriyor. Açık oranının Avrupa ortalaması yüzde 16. İsveç, Norveç, Finlandiya’da yüzde 19. En aşağıda en az açığı veren İtalya var, o da yüzde 11. SGK açık vermek zorunda olan bir kurumdur. Her ay emekli maaşı, dul maaşı, yetim maaşı vererek milli gelirinizi yeniden dağıtan kurumdur. Bir devletin sosyal devlet olup olmadığının ilk göstergesi SGK’nın ne kadar açık verdiğidir” diye konuştu.
Ali Tezel’in ardından sosyal güvenlik uzmanı Serdar Ay da “2020 Dönemi İstihdam Teşvikleri SGK ve Muhtasar Birleşmesi” konusuna değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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