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(Görüntülü) Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı

DHA

MERSİN?de, bir iş yerinden 3 cep telefonu çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen F.G. (24), polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

(Görüntülü) Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı

MERSİN?de, bir iş yerinden 3 cep telefonu çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen F.G. (24), polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.
Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi?ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde iş yerinin camını kırarak içeriye giren kimliği belirsiz hırsız, tanınmamak için başına montunun kapişonunu geçirerek, masa üzerinde duran cep telefonlarını çaldı.
İş yeri sahibinin hırsızlık olayını bildirmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapı camını kırıp iş yerine girerek telefonları çalan şüphelinin F.G. olduğunu belirledi. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin
2020-03-14 14:59:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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