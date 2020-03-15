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Seçer: "Kadına şiddet uygulayan çalışanla yolları ayırırım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kadın deyince aklıma bereket ve azim geliyor"

İHA

Seçer: "Kadına şiddet uygulayan çalışanla yolları ayırırım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kadın deyince aklıma bereket ve azim geliyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadına şiddet uygulayan, kötü muamelede bulunan belediye çalışanlarıyla derhal yollarını ayıracaklarını söyledi.
Seçer, partisinin kadın kolları başkanlığının kongresine katılarak, belediyenin sosyal projeleri ve kadınlara yönelik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Kadın deyince aklıma bereket geliyor, azim geliyor, çalışma geliyor, estetik geliyor” diyen Seçer, bir zamanlar kirli, dağınık bir görüntü çizen Kültür Parkın temizliğini kadın işçilere emanet ettiklerinden bu yana parkın çehresinin değiştiğini ve güzelleştiğini söyledi. Seçer, “Düşündüm, ‘Buraya kadın eli değmesi lazım’ dedim. Kadın eli değdi, Mersin değişti. Kadın eli değdi, Mersin tertemiz bir kent oldu” dedi.
“Eşitlik sözde değil, uygulamada olmalı”
Seçimler öncesinde vaat ettikleri birçok şeyi geride kalan 1 yıl içinde hayata geçirdiklerini anlatan Seçer, “Kadın Daire Başkanlığı kurulacak dedik, kuruldu. Bir kadın daire başkanı olacak dedik, şu an kadın daire başkanımız var. 26 dairemiz var. Bunların 9’u kadın daire başkanı. Bunun sayısı artacak. Bu bir dönüşümdür. Olması gereken hiç olmazsa 13’ünün kadın olması. Toplumsal cinsiyet eşitliği sözde değil, lafla değil, özde, uygulamayla olmalı. Çalışanlarımızla toplu iş sözleşmesi yaptık. ‘Kadına şiddet uygulayanla yolumuzu ayırırız’ hükmünü koyduk. Çalışanlarımız şimdi uslu uslu evlerine gidip geliyorlar. Gözüm üzerlerinde. Bir tanesi benim kız kardeşime elini kaldırırsa, ona sinkaf ederse, onun canını acıtırsa ben de derhal yolları ayırırım. Kadını işe alırız" ifadelerini kullandı.
“Çalışanlarımızın yüzde 21.5’i kadın”
Kadın kooperatifi kurduklarını ve bu kooperatifin şimdiden çok iyi işler yaptığını dile getiren Seçer, “Toplamda bin 593 kadın çalışıyor belediyede. 7 bin 390 çalışanımız var. Bunun yüzde 21.5’i kadın. Ama pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu sayı artar. Yönetime geldiğimizden bu yana 260 kadını mülakatla aldık. ‘Kadın şoför olmaz’ dediler. Daha önceden 36 kadın şoför vardı. Şu an 50 kadın şoför işbaşı yaptı. Ne kadar güzel değil mi? Kadınlarımızı çalışma hayatında görünce inanılmaz mutlu oluyorum” diye konuştu.
"Sakın ha kadın çalışanlarımıza elinizi kaldırmayın"
Özel araçların kaldırım ve cadde işgalini önlemek için hayata geçirdikleri parkomat uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Seçer, şunları söyledi:
“Parkomat için 92 kişi işe alındı. Kadın sayısı fazla olsun dedik. Kaba erkekler, çalışan kadın olunca belki biraz nezaketli davranır dedik. 4 lira vermek istemiyor, burası benim diyor. Kadınlarımızı o alanda çalıştırıyoruz ki, biraz saldırıların önünü keselim diye. Ama yine de muvaffak olamıyoruz. Buradan uyarıyorum o çağdışı insanları. Sakın ha çalışan kadınlarımıza sinkaf etmeyin. Elinizi dahi kaldırmayın. Sizler çağdışı insanlarsınız o zaman. Buradan onları uyarıyorum.”
“Kırçiçeği projesi için MEB’in imzasını bekliyoruz”
Mahalle Mutfakları Projesine başladıklarını ve ilk yemek servisinin vatandaşa sunulduğunu ifade eden Seçer, seyyar mahalle mutfaklarıyla yemek uygulamasını yoksul mahallelere yayacaklarını ifade etti. Spora ilgi duyan kız çocuklarının Macit Özcan Spor Tesisleri içerisinde yer alan yurtta barınması ve eğitilmesi için başlattıkları ‘Kırçiçeği Projesi’nin son durumu hakkında da bilgi veren Seçer, proje hakkında şunları söyledi:
“Yurt bitti, bakanlıktan imza bekliyoruz. 60 kız çocuğumuz kırsal mahallelerden, sporcu, alanında iddialı çocuğumuz o yurtta kalacak. Bunlar ortaöğretim, lise düzeyince çocuklarımız. Hem kulübümüzde kayıtlı, lisanslı sporcumuz olacak. Hem yurdumuzda kalacak hem her sabah belediyenin araçlarıyla onları okullarına bırakacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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