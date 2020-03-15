Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlere ayda 2 ton mama dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlere ayda 2 ton mama dağıtıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, kentte bulunan kedi evleri ile köpek besleme odaklarının bakımını üstlenen gönüllülere ayda 2 ton mama dağıttı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlere ayda 2 ton mama dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, kentte bulunan kedi evleri ile köpek besleme odaklarının bakımını üstlenen gönüllülere ayda 2 ton mama dağıttı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu uygulama hem merkez 4 ilçede hem de kedi evleri ile besleme odakları bulunan diğer tüm ilçelerde yapılıyor. Gönüllüler, Büyükşehir Belediyesi’nin sağlamış olduğu bu hizmetten fazlasıyla memnun olduklarını dile getiriyor. Sokak hayvanlarının düzenli beslenmelerini sağlamak amacıyla mama dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca hayvanların tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor.
“Bu tamamen bir gönül işi”
Hayvanseverlerden Serpil Abaduka, bu işin bir gönül işi olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu hizmetten duyduğu memnuniyeti ile getirdi. Abaduka, “8 senedir Sanat Parkı’na yardım eden, hayvanları seven bir insanım. Çok güzel bir hizmet. Benim de herkese, belediyelere söylediğim bir hizmet bu. Ben gönüllü olarak işimi gücümü bırakıp, hayvanlara destek veren bir insanım. Çok güzel, çok memnunum. Ben de böyle sokak hayvanlarına mama yardımını kendimden de yapıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum hatta. Belediyeden destek alıyorum. Belediyenin yaptığı hizmetlerden açıkçası memnunum" dedi.
Güven Sitesinde oturan ve sitedeki 2 kedi evinin bakımını üstlenen Zübeyde Kıvanç ise “2 tane kedi evinde toplam 6070 civarında kediye bakıyoruz. 5 yıldır barınakla birebir çalışıyorum. Ondan öncesinde kendi çapımda bir gönüllüydüm. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Bizim üzerimizden çok büyük bir yük aldı açıkçası. Çünkü daha öncesinde çok daha büyük meblağlar ödeyip, tedaviye bu kadar fazla para harcayamıyorduk ya da başka şeylerle bu kadar çok ilgilenemiyorduk. Dolayısıyla kedi ya da köpek mamasının bu şekilde belediye tarafından desteklenmesi aslında gönüllülerden çok büyük bir yük aldı. O yüzden bizi bayağı bir rahatlattı" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 'koah' ile mücadele eden hastaya belediyeden tıbbi destek
YEREL HABERLER Mersin'de 'koah' ile mücadele eden hastaya ...
Seçer: "Kadına şiddet uygulayan çalışanla yolları ayırırım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kadın deyince aklıma bereket ve azim geliyor"
YEREL HABERLER Seçer: "Kadına şiddet uygulayan çalışanla yolları ...
Mersin'de 91 kilo bozuk et ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 91 kilo bozuk et ele geçirildi
Mersin'deki yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Bir kadının balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili Büyükşehir Belediyesince idari soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin'deki yangın faciasıyla ilgili soruşturma ...
Anamur’da "zimem" geleneği yaşatılıyor Mersin'in Anamur ilçesinde, öğrenciler topladıkları parayla bir köy bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi
YEREL HABERLER Anamur’da "zimem" geleneği yaşatılıyor Mersin'in ...
Mut'ta koronavirüse karşı 7/24 dezenfekte yapılıyor
YEREL HABERLER Mut'ta koronavirüse karşı 7/24 dezenfekte yapılıyor
(Görüntülü) MERSİN'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN, BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ-3
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN, ...
Yangında 8'inci kat balkonundan atlayan kadın öldü
YEREL HABERLER Yangında 8'inci kat balkonundan atlayan kadın öldü
(Görüntülü) MERSİN'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN, BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN, ...
Apartmandaki yangından korkan kadın 8. kattan aşağı düştü Mersin’de bir apartmanda çıkan yangından korkan kadın, 8. kat balkonundan aşağı düştü
YEREL HABERLER Apartmandaki yangından korkan kadın 8. kattan aşağı ...
AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi Başkan Serdal Kaya;"Milletvekillerimiz ve bakanımızla bölgeyle ilgili bilgileri paylaştık"
YEREL HABERLER AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını ...
(Görüntülü) 500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli ...
Mersin’de belediyeler korona virüse karşı ortak kriz merkezi oluşturuyor
YEREL HABERLER Mersin’de belediyeler korona virüse karşı ortak kriz ...
(Görüntülü) Kuyumcudan aldığı bilezikler için sahte para verip kaçtı, sözlüsünün evinde yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuyumcudan aldığı bilezikler için sahte ...
(Görüntülü) Taşmak üzere olan gölete anında müdahale
YEREL HABERLER (Görüntülü) Taşmak üzere olan gölete anında müdahale
(Görüntülü) Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başına kapüşon geçiren hırsızlık ...
OSB Bölge Müdürleri MTOSB’de buluştu
YEREL HABERLER OSB Bölge Müdürleri MTOSB’de buluştu
Mersin'de sel suları mahalle yolunu kapattı Mersin Erdemli'deki Limonlu Deresinin debisi sel suları sebebiyle yükseldi Dünyacı meşhur Kayacı Vadisi'ndeki işletmeler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Mersin'de sel suları mahalle yolunu kapattı Mersin ...
(Görüntülü) Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başına kapüşon geçiren hırsızlık ...
500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı
'Gelecek Mersin' sloganıyla kentin paydaşları bir araya geldi
YEREL HABERLER 'Gelecek Mersin' sloganıyla kentin paydaşları bir ...
Erdemli'de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Erdemli'de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü ...
Kuyumcudan aldığı bilezikler için sahte para verip kaçtı, sözlüsünün evinde yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumcudan aldığı bilezikler için sahte para verip ...
Başkan Tarhan, doktorlara çiçekle teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, doktorlara çiçekle teşekkür etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X