Limonlu Deresi'nde su taşkını sürüyor



Mehmet DOĞANER/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde Limonlu Deresi'nde su taşkını ikinci gününde de devam ediyor. Taşkın nedeniyle hasar gören içme suyu şebekesi de ekipler tarafından tamir ediliyor.

Erdemli´nin yüksek kesimlerinde 2 gündür devam eden sağanakla birlikte eriyen kar, Limonlu Deresi'nin taşmasına neden oldu. İkinci gününde de taşkının devam ettiği bölgede bulunan piknik alanları da su altında kaldı. Narenciye bahçelerinin ve muz bahçelerinin de zarar gördüğü taşkın nedeniyle içme suyu şebekesi de hasar gördü.

Şebekenin güçlendirilerek tamiratının yapılması için çalışmalar devam ederken, bahçesindeki ürünleri zarar gören vatandaşlar ise derede ıslah çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

Mahallede piknik yeri işleten İbrahim Maralı, "3-4 gündür yüksek kesimlere yağan yağmur nedeniyle eriyen kar suyu ile birlikte limonlu deresinde taşkınlar meydana geldi. Taşkın nedeniyle birçok piknik yeri işletmemiz sular altında kaldı. Zararımız çok fazla. Yetkililerden isteğimiz, bir an önce derenin tamamının ıslah çalışmasının yapılması ve derenin içerisinde bulunan atıkların temizlenerek suyun akışının hızlanmasını sağlamak olacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-03-15 15:16:19



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