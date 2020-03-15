Mersin Valiliği yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlattı

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Mersin Valiliğince 13 katlı bir apartmanın 8. katında çıkan ve bir kadının balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Mezitli ilçesinde dün meydana gelen ve 34 yaşındaki Yasemin Özel adlı kadının alevlerden kurtulmaya çalışırken balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangında, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye personelinin ihmali olduğu yönündeki iddialar üzerine, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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