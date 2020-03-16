Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'de bir restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakdere Mahallesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Umut Güneş (35), hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer 3 kişi ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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