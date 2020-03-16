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Toroslar'da tüm etkinlikler iptal edildi

İHA

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önleyici tedbir olarak tüm kültürel ve sportif etkinliklerini iptal etti.

Toroslar'da tüm etkinlikler iptal edildi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önleyici tedbir olarak tüm kültürel ve sportif etkinliklerini iptal etti.
İlçe genelindeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, Mart ayı boyunca yapılması planlanan kültür, sanat, gezi ve spor etkinliklerini halk sağlığını korumak amacıyla ileri bir tarihe erteledi. Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) ile spor kurslarının da yeni bir açıklama yapılıncaya kadar tatil edildiği açıklandı. Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan tedbirler kapsamında tatil edildiği bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm dünyaya yayılan korona virüs hastalığının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte düğmeye basarak adeta seferberlik ilan ettiklerini kaydederek, "Halk sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına önlem almak amacıyla tüm kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerimizi ileri bir tarihe erteledik. Tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. İlçemiz genelindeki ibadethaneler, eğitim kurumları, kamu kurumları, Kuran kursları, muhtarlık binaları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, kahvehaneler, minibüsler, parklar ve sosyal tesislerde periyodik olarak dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da üzerilerine düşen tedbirleri alarak bu salgını en kısa sürede ve minimum zararla atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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