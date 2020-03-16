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Mersin’deki okul, dezenfektan ürünlerinde seri üretime başladı Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsü önlemleri çerçevesinde dezenfektan ürünlerinde seri üretime geçerek, Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını karşılamaya başladı

İHA

– Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsü önlemleri çerçevesinde dezenfektan ürünlerinde seri üretime geçerek, Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacını karşılamaya başladı. Bir hafta içinde günlük 5 bin ton üretim kapasitesine ulaşan okul, artan talep çerçevesinde üretimi 10 bin tona kadar çıkaracak.

Mersin’deki okul, dezenfektan ürünlerinde seri üretime başladı Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsü önlemleri çerçevesinde dezenfektan ürünlerinde seri üretime geçerek, Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını karşılamaya başladı

– Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsü önlemleri çerçevesinde dezenfektan ürünlerinde seri üretime geçerek, Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını karşılamaya başladı. Bir hafta içinde günlük 5 bin ton üretim kapasitesine ulaşan okul, artan talep çerçevesinde üretimi 10 bin tona kadar çıkaracak.
Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüsü önlemleri çerçevesinde talep patlaması yaşanan dezenfektan ürünlerinde ihtiyacı karşılamak için Türkiye genelinde kimya bölümü olan 26 okulu, üretim yapmaları için görevlendirdi. Görevlendirilen okullar arasında Mersin’den Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yer aldı.
Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, görevlendirmenin ardından yüzey dezenfektanlarında seri üretime geçti. Okulun kimya bölümünden 7 öğretmen ve 3 öğrenciyle gerçekleştirilen üretim şu anda günlük 5 bin ton kapasiteye ulaşırken, başta okullar olmak üzere belediyeler, tarım ilçe müdürlükleri, resmi ve özel kurumlar, şahsi ve küçük ölçekli işletmeler, yurtlar ve isteyen vatandaşlar dezenfektan ürünlerinden alabiliyor.
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü laboratuvarında, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 10 kişilik ekip, halk arasında ‘hipo’ olarak bilinen ve zararlı virüsler karşısında en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektan üretimine seri şekilde devam ediyor.

“İsteyen herkesin ihtiyacını karşılıyoruz”
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Deveci, İHA muhabirine gerçekleştirdikleri üretimle ilgili açıklama yaptı. Okulda son bir haftadır bakanlığın belirlediği ölçülerde ve yoğunlukta dezenfektan üretimi yaptıklarını belirten Müdür Deveci, bu dezenfektan ürününü, sadece kamu kurum ve kuruluşlarına değil, başta Mersin olmak üzere Türkiye genelindeki bütün özel işletmelere ve isteyen vatandaşlara verdiklerini söyledi. “İsteyen herkesin ihtiyacını karşılıyoruz” diyen Deveci, ürettikleri solisyonun ilaçlama (püskürtme) ve yüzey temizleme yani silme yöntemiyle uygulanabildiğini anlattı.

“Temas edilen her noktanın temizlenmesini öneriyoruz”
Özellikle korona virüsünün hacim ağırlığı diğer virüslerden biraz daha fazla olduğu için genelde temas yöntemiyle bulaşım gerçekleştiğini anımsatan Deveci, “Temas edilen her bir noktanın bu ürünle dezenfektan yapılarak temizlenmesini öneriyoruz. 10 litre suya 1 litre solisyon ekleyerek elle dokunduğumuz neresi varsa, kapı kolları başta olmak üzere okullar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sıraların, tahtanın, masaların, duvarların ve yerlerin silinmesiyle dezenfektan yapılabiliyor. Aynı zamanda 50 litre suya 1 litre solisyon ekleyerek ilaçlama yöntemiyle de dezenfektan yapılabiliyor. Daha sonra dezenfektan yapılan yerler havalandırılıyor ve steril hale gelmiş oluyor” dedi.
Bakanlığın, dezenfektan işleminin haftada en az bir kez yapılması gerektiğini bildirdiğini dile getiren Deveci, ancak bunun yoğunluğa göre değişebildiğini, özellikle okullarda kapı kolları ve sıraların günlük temizlenmesi gereken yerler olduğunu vurguladı.

“Günlük 5 ton üretim yapıyoruz”
Şu anda ürettikleri solisyonların hammaddesinde bir sıkıntı yaşamadıklarını, ellerinde yeterince bulunduğunu belirten Deveci, “Günlük 5 ton üretim yapıyoruz. İlk günlerde talep arttığı için mesai saatleri dışında akşamları da üretim yaparak kapasiteyi 10 tona kadar çıkarabiliyoruz. Şu anda talep oldukça yoğun ve bu talepleri karşılamakta da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Mersin başta olmak üzere başka illere de gönderebiliyoruz. Bugün Adana’dan da siparişlerimizi aldık ve Adana’ya da gönderiyoruz. Onun için de önlemlerimizi aldık” diye konuştu.

“El jeli üretimi için etilalkol bulamıyoruz”
Deveci, şu anda çok fazla talep olduğu için yüzey temizleyici üretimine ağırlık verdiklerini, ancak sıvı el sabunu üretimi de yaptıklarını söyleyerek, “Ayrıca bir el jeli de ürettik. Bunun da arge çalışmalarını daha önceden yapmıştık. Bu el jeli etilalkol bazlı olduğu için şu anda Türkiye genelinde etilalkol teminimiz kalmadı, elimizdeki stok da bitti. Eğer etil alkol temin etme şansı bulursak el dezenfektanı da üretebiliyoruz. Bu daha çok talep görüyor aslında, özellikle lokantalardan bize yoğun talep var ama hammadde sıkıntımız olduğu için şu anda üretimini yapamıyoruz, araştırmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Okulun Kimya Teknolojisi Alan Şefi Kamuran Alpergin ise halk arasında ‘hipo’, ‘çamaşır suyu’ olarak bilinen sodyum hipoklorit ürettiklerini söyledi. Öğretmenler ve öğrencilerle birlikte döner sermaye kapsamında üretim yaptıklarını belirten Alpergin, okulda sıvı el sabunu ve yüzey temizleyici üretimini daha önceden de yaptıklarını ve satışa sunduklarını dile getirerek, şöyle devam etti: “Ama korona virüsü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bize görev tevdi edince üretimi gecegündüz sürekli bir özveriyle yapmaya çalışıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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