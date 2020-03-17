Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi su altında bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi su altında bıraktı

DHA

Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi su altında bıraktı


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde dört gün önce yüksek kesimlerde etkili olan sağanakla birlikte eriyen kar, Limonlu Deresi'ne taşkın ve sel suyu olarak geldi. 2 bin dönümlük araziyi su altında bırakan taşkın, derenin debisinin yüksek olması nedeniyle etkisini azaltmaya başladı. 
Dört gün önce ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sağanak, karların eriyip, Limonlu Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkınla beraber piknik alanları, narenciye ve muz bahçeleri su altında kaldı. 2 bin dönümün su altında kaldığı bölgede, derenin debi yüksekliği nedeniyle taşkın etkisini azaltmaya başladı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Limonlu Sulama Suyu Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün ve Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik, taşkında zarar gören narenciye ve muz bahçelerinde incelemede bulundu. Derenin her yıl taştığını anlatan Rasim Şahin, taşkınların derenin ıslah çalışmalarının yapılmamasından kaynaklı olduğunu dile getirdi. Çiftçilerin çok zor durumda olduğunu belirten Şahin, "1700 ile 2000 dönümlük narenciye ve muz serası selden etkilendi. Çiftçilerimizin bu sorunlarının bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yetkililerimizden bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını ve ıslah çalışmasının tamamlanmasını istiyoruz" dedi.
'MUZLAR HASADI YAPILAMADAN DEVRİLDİ'
Seralar ve bahçelerin 4 gündür su altında olduğunu dile getiren Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik, her yıl bu sorunu yaşadıklarını aktardı. Muzların devrildiği ve hasadının yapılamadığını vurgulayan Çelik, "Limonlu Deresi'nin ıslah çalışmasının yapılması gerekiyor ve yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.
'SERALAR 4 GÜNDÜR SULAR ALTINDA'
Muz üreticisi ve Limonlu Sulama Suyu Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün ise, üreticinin 4 gündür suyun içinde yüzdüğünü söyleyip, sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi.  Öte yandan derenin debisinde 50 santimetrelik düşüşün yaşandığı, ilerleyen günlerde daha da düşmesi beklendiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2020-03-17 08:56:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Adliyesinde Korona virüsü sakinliği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklu ve ivedi dosyalar hariç 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmaları ertelemesinden dolayı Mersin Adliyesi sessizliğe büründü Günde binlerce kişinin geldiği adliyeye bugün az sayıda insan gelirken, adliye polisi ve çalışanlarının da virüse karşı maske takıp, eldiven giydikleri görüldü Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz: "31 Mart'ta kadar tutuklu ve ivedi işler hariç bütün duruşmalar ertelendi"
YEREL HABERLER Mersin Adliyesinde Korona virüsü sakinliği Mersin ...
(Görüntülü) Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ...
Doğu Akdeniz’de hem karada hem denizde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz’de hem karada hem denizde fırtına ...
Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı
YEREL HABERLER Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ...
Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online terapiye geçti
YEREL HABERLER Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online ...
Nüfus müdürlüğü çalışanları 'Korona virüs'e karşı önlem alınmasını istedi E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart: "Nüfus müdürlükleri için acil eylem planı yapılmasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Nüfus müdürlüğü çalışanları 'Korona virüs'e karşı ...
57 servis aracı sürücüsüne 47 bin lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER 57 servis aracı sürücüsüne 47 bin lira para cezası ...
Soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirildi
YEREL HABERLER Soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amirine ...
Araba çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Araba çalarken yakalandı
Kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu
Kayıp yaşlı kadın 2 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı kadın 2 gün sonra bulundu
(Görüntülü) Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu ...
Mersin’deki okul, dezenfektan ürünlerinde seri üretime başladı Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsü önlemleri çerçevesinde dezenfektan ürünlerinde seri üretime geçerek, Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını karşılamaya başladı
YEREL HABERLER Mersin’deki okul, dezenfektan ürünlerinde seri ...
Mezitli'de 'çek çek' operasyonu
YEREL HABERLER Mezitli'de 'çek çek' operasyonu
Toroslar'da tüm etkinlikler iptal edildi
YEREL HABERLER Toroslar'da tüm etkinlikler iptal edildi
Gökalp: "Hileli fiyat artışı hapis cezasını gerektiren ağır bir suçtur" Avukat Hibe Gökalp, korona virüsü salgını sebebiyle ortaya çıkan fiyat artışlarının ciddi oranda suç niteliği taşıdığını belirtti
YEREL HABERLER Gökalp: "Hileli fiyat artışı hapis cezasını ...
Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı Mersin’de çetin geçen kış şartları hayvancılıkla uğraşan Yörükleri de vurdu Hayvanlarına yem götüremeyen Yörüklerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti Ekipler, yağışlar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açarak, koyun ve kuzuları açlıktan ölmekten kurtardı
YEREL HABERLER Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı Mersin’de çetin ...
Mut'ta 7 bin adet adaçayı fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Mut'ta 7 bin adet adaçayı fidesi dağıtıldı
Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi
YEREL HABERLER Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi
Mersin’de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de trafik kazası: 4 yaralı
Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Toroslar Belediyesi personeli, iş güvenliği eğitiminden geçti
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi personeli, iş güvenliği ...
MESKİ, korona virüse karşı ilaçlama yaptı
YEREL HABERLER MESKİ, korona virüse karşı ilaçlama yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X