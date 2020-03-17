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Kanalda kaybolan Hediye'nin babası: "Hiç olmaza mezarını bilirdik" Mersin'de bir bölümü üstü açık olan kanala düşen ve 1 senedir kayıp olan 10 yaşındaki Hediye Orman'ın ailesi, hüzünlü gözlerle kızlarından gelecek haberi bekliyor Baba Mehmet Orman: "Ne çektiğimizi bir Cenabı Allah, bir de biz biliriz"

İHA

Mersin'de bir bölümü üstü açık olan kanala düşen ve 1 senedir kayıp olan 10 yaşındaki Hediye Orman'ın ailesi, hüzünlü gözlerle kızlarından gelecek haberi bekliyor. Baba Mehmet Orman, "Ne çektiğimizi bir Cenabı Allah, bir de biz biliriz. Bir an önce bulunsaydı hiç olmaza mezarını bilirdik" dedi.

Kanalda kaybolan Hediye'nin babası: "Hiç olmaza mezarını bilirdik" Mersin'de bir bölümü üstü açık olan kanala düşen ve 1 senedir kayıp olan 10 yaşındaki Hediye Orman'ın ailesi, hüzünlü gözlerle kızlarından gelecek haberi bekliyor Baba Mehmet Orman: "Ne çektiğimizi bir Cenabı Allah, bir de biz biliriz"

Mersin'de bir bölümü üstü açık olan kanala düşen ve 1 senedir kayıp olan 10 yaşındaki Hediye Orman'ın ailesi, hüzünlü gözlerle kızlarından gelecek haberi bekliyor. Baba Mehmet Orman, "Ne çektiğimizi bir Cenabı Allah, bir de biz biliriz. Bir an önce bulunsaydı hiç olmaza mezarını bilirdik" dedi.
Edinilen bilgiye göre, geçen yıl bugün 10 yaşındaki Hediye Orman, 15 yaşındaki ablası Bahar Orman ile gittiği bakkaldan döndüğü sırada, merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi ile Güneş Mahallesi'nin ortasından geçen kanala düştü. Küçük kardeşinin düştüğünü gören ablası da onu kurtarmak için arkasından kanala atladı. Akıntıya kapılan iki çocuğun feryatlarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan çocuklardan Bahar Orman çevredekilerin yardımı ile kurtarılırken, küçük Hediye ise gözden kayboldu. Olayın ardından AFAD, Mersin itfaiyesi, polis ve Sahil Güvenlik dalgıçları çocukların düştüğü yerden başlayarak, kanal sularının denize dökülen yere kadar defalarca baktı ancak sonuç alamadı. Yaklaşık 1 ay boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, denizin açık bölümlerinde dahil arama yaptı ama Hediye'den bir ize ulaşamadı. 1 yıldır kayıp olan küçük çocuğun ailesi, yetkililerden gelecek bir haberi bekliyor.

"Ne haber var ne arayan var"
1 yıldır yaşadıklarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan baba Mehmet Orman, kızlarının olay günü bakkaldan geldiğini ve birlikte kaydıklarını söyledi. Hediye düşünce ablasının da suya atladığını kaydeden Orman, "Bahar'ı komşular kurtardı ama Hediye'den 1 senedir ne haber var ne arayan var. Durum gerçekten zor. Aranıp, bulunma taraftarıyız. Yetkililerden isteğimiz bulunsa Allah razı olsun deriz. Zaten herkes üstüne düşeni yaptı. Olmasaydı daha iyi olurdu. Bir sonuca varılsa daha iyi olurdu" dedi.

"Hiç olmasa mezarını bilirdik"
1 senedir zor günler geçirdiklerini vurgulayan Orman, "Ne çektiğimizi bir Cenabı Allah bir de biz biliriz. O kanalı öyle açan vatandaş da 3 sene sonra, o olaydan sonra kapatıyorsa her şey göz önündedir. Zor bir şey. Arama çalışmaları 1 ay sürdü. Çok güzel yapıldı ama sonuç alınamadı. O günden sonra ne bir haber ne bir iz bulunabildi. Keşke bu olay olmadan önce o kanalın üstü kapansaydı. Artık bu olay olduktan sonra ne yapsalar boş. Onu açan vatandaş zaten. Cenabı Allah'tan ümit kesilmez. Bir an önce bulunsaydı daha iyiydi. Hiç olmasa mezarını bilirdik yani" şeklinde konuştu.
Öte yandan, üstü açık olan kanalda da olayın ardından çalışma başlatıldı. Şu anda kanalın büyük bir bölümü kapanırken, çalışmaların hızla sürdüğü görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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