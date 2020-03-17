Seçer: “Altyapı sorununu kökten çözüyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, MESKİ’nin Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Seçer: “Altyapı sorununu kökten çözüyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, MESKİ’nin Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'nin Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını inceleyerek, "Altyapı sorununu kökten çözüyoruz. Eğriçam, Batıkent ve çevre bölgelerde, diğer mahalleleri de etkileyecek bu yapıyı 2021'in 7'nci ayında bitirmeyi planlıyoruz ama daha erkene almak için de gayretlerimiz var" dedi.

Seçer: “Altyapı sorununu kökten çözüyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, MESKİ’nin Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’nin Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını inceleyerek, “Altyapı sorununu kökten çözüyoruz. Eğriçam, Batıkent ve çevre bölgelerde, diğer mahalleleri de etkileyecek bu yapıyı 2021’in 7’nci ayında bitirmeyi planlıyoruz ama daha erkene almak için de gayretlerimiz var” dedi.
Başkan Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yenişehir ilçesi Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde, yetersiz altyapı nedeniyle yağışların ev ve işyerlerinde oluşturduğu maddi hasarları önlemek amacıyla başlatılan kanalizasyon deplase ve yağmursuyu şebekesi döşeme çalışmasını yerinde inceledi. Seçer’e, saha incelemesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, ilgili müdürler ve mühendisler eşlik etti.

Proje bedeli 12 milyon 913 bin TL
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla başlattığı projenin ihale bedeli 12 milyon 913 bin TL. Proje kapsamında 4 bin 803,90 metre muhtelif çaplarda boru döşemesi ile ızgara bağlantıları yapılacak. Projeyle 3 mahallede altyapı çalışmaları eksiksiz olarak tamamlanacak; bölgede bulunan tüm ev ve işyerlerinin atık sularının yeni döşenecek şebekeye entegrasyonu sağlanarak, yağmur sularının cadde ve sokaklar boyunca sel baskınları oluşturmasının önüne geçilecek.

“Sorunu kökten hallediyoruz”
Başkan Seçer, incelemeyle ilgili yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan yurttaşların konuyla ilgili şikayetleri bulunduğunu ve bölgede yağmur yağması durumunda önemli sorunlar yaşandığını belirterek, “Bu sorunu kökten hallediyoruz, çözüyoruz. Eğriçam, Batıkent ve çevre bölgelerde, diğer mahalleleri de etkileyecek bu yapıyı 2021’in 7’nci ayında bitirmeyi planlıyoruz ama daha erkene almak için de gayretlerimiz var. Mümkün olduğunca erken tarihte bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Mersin’in batı bölgelerine doğru önemli kanalizasyon ve arıtma sorunları yaşıyoruz”
Bu yıl içinde birçok bölgede yağmur suyu hatlarını bertaraf çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Seçer, “Kızkalesi yine bu yılki programımız içerisinde, Karacailyas’ta yağmur suyu hattı çalışmalarımız var. Yine farklı bölgelerde kanalizasyon, arıtma tesislerinin çalışmaları var. Mezitli’de yağmur su ile ilgili bir çalışmamız var. Özellikle sahil bölgelerinde, Mersin’in batı bölgelerine doğru önemli kanalizasyon ve arıtma sorunları yaşıyoruz. Kumkuyu’da kanalizasyon ve arıtma çalışmalarımız devam ediyor. Yine Mezitli Kuyuluk’ta uzun yıllardır vatandaşları gerçekten canından bezdiren kanalizasyon sorununu çözüyoruz. Şu anda orada inşaat başladı, devam ediyor. Taşucu’nda önemli kanalizasyon sorunları yaşanıyor. Haziran ayının sonuna doğru orada da çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Daha önce bölgede bir arıtma tesisi çalışmamız vardı. Teknik sebeplerden dolayı orada o çalışmaları yapamadık. Proje değişikliğine gittik. Şimdi Taşucu’ndan Silifke arıtmasını, oradaki kanalizasyonu sevk edeceğiz ama kanalizasyonla iş bitmiyor. Orada arıtma sorunu da var. Silifke arıtması hem teknolojik olarak hem kapasite olarak tekrar bir revizyon istiyor. Bu konuda arkadaşlarımız süratle çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“2,5 milyar lira yatırımımız var”
Mersin’in birçok bölgesinde altyapı sorunlarının olduğunu dile getiren Seçer, “Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar birçok bölgede bizlerden yatırım bekleyen sorunlar var. Yaylalarda önemli sorunlar yaşıyoruz. Gözne’de, Ayvagediği’nde kanalizasyon arıtma sorunu var. Yine Anamur’da içme suyu şebekesi çalışmalarımız var. Birçok bölgede bu çalışmalarımız sürecek. Bizim 4 yıl içerisinde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler ile beraber, yani toplam 5 yıllık görev süremiz içerisinde, Stratejik Plan’a koyduğumuz 2,5 milyar lira gibi bir yatırım yapmamız söz konusu. Tabii bugün gerçekleştireceğimiz somut projeler üzerinden gidiyoruz” şeklinde konuştu.
Seçer, bu süreçte yeni projeler de yapacaklarını ve bulacakları yeni finans kaynaklarının kendilerini farklı yatırımlara götürebileceğini dile getirerek, “Hibeler çok önemli. Mersin’in bu konuda önemli referansı var. Mersin, 400 bin Suriyeli’yi burada ağırlıyor. Doğal olarak bu konuda bize uluslararası bazı kurumlar, bu referanslar önemli hibeler sağlayabilirler. Örneğin Mezitli’de içme suyu şebekesi için Fransız Kalkınma Ajansı ile 17 milyon avroluk bir anlaşmanın eşiğindeyiz. Son çalışmalar tamamlandı, artık imza aşamasına geldi. Ufak tefek prosedürler kaldı. Onları da tamamladığımız zaman 17 milyon avroluk bir içme suyu şebeke hattını Mezitli’ye kazandırabiliriz” diye konuştu.

“Zamanla bütün sorunlarını aşacağız”
Mersin’in farklı ilçelerinde yaşanan temiz içme suyu ve kanalizasyon sorunlarından da söz eden Seçer, şunları söyledi:
“Altyapı, kanalizasyon, içme suyu konusunda projelerle hibe arayışı içerisindeyiz. Anamur’un su ve temiz içme suyu sorunu bizim için önemli. Daha önce bu konuda çalışmalar başlatılmış ama herhangi bir mesafe alınamamış. Orada bizim de çalışmalarımız devam ediyor. İller Bankası kaynaklı finans olanakları oluşturmaya çalışıyoruz. Gülnar ve Mut’ta su, kanalizasyon tamiri, bakımı, revizyonu için ihaleye çıktık, yaklaşık 10 milyon liralık bir bedel. Yine o bölgelerde su cazibe ile sağlanıyor. Depo konusunda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Yönetime geldiğimizde insan sağlığı açısından hiç uygun olmayan manzaralarla karşılaştık. İvedilikle oraya müdahale etmek için uğraşıyoruz. Umut ediyorum kısa süre içerisinde bütün bu problemlerin üstesinden geleceğiz. Mersin’i çağdaş, çevreye duyarlı, uyumlu kanalizasyon, diğer altyapı çalışmaları, temiz içme suyu, arıtma konusunda önemli yatırımlarla buluşturacağız. Bütün gayretimiz bu. Zamanla bütün sorunlarını aşacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir´de dezenfeksiyon ekipleri kuruldu
YEREL HABERLER Yenişehir´de dezenfeksiyon ekipleri kuruldu
Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu: Merdiven kısa kaldı
YEREL HABERLER Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu: Merdiven ...
(Görüntülü) Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi su altında bıraktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin ...
Kanalda kaybolan Hediye'nin babası: "Hiç olmaza mezarını bilirdik" Mersin'de bir bölümü üstü açık olan kanala düşen ve 1 senedir kayıp olan 10 yaşındaki Hediye Orman'ın ailesi, hüzünlü gözlerle kızlarından gelecek haberi bekliyor Baba Mehmet Orman: "Ne çektiğimizi bir Cenabı Allah, bir de biz biliriz"
YEREL HABERLER Kanalda kaybolan Hediye'nin babası: "Hiç olmaza ...
Kriz merkezi, korona virüsle mücadelede ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Kriz merkezi, korona virüsle mücadelede ilk ...
Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi su altında bıraktı
YEREL HABERLER Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi ...
Mersin Adliyesinde Korona virüsü sakinliği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklu ve ivedi dosyalar hariç 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmaları ertelemesinden dolayı Mersin Adliyesi sessizliğe büründü Günde binlerce kişinin geldiği adliyeye bugün az sayıda insan gelirken, adliye polisi ve çalışanlarının da virüse karşı maske takıp, eldiven giydikleri görüldü Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz: "31 Mart'ta kadar tutuklu ve ivedi işler hariç bütün duruşmalar ertelendi"
YEREL HABERLER Mersin Adliyesinde Korona virüsü sakinliği Mersin ...
(Görüntülü) Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ...
Doğu Akdeniz’de hem karada hem denizde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz’de hem karada hem denizde fırtına ...
Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı
YEREL HABERLER Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ...
Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online terapiye geçti
YEREL HABERLER Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online ...
Nüfus müdürlüğü çalışanları 'Korona virüs'e karşı önlem alınmasını istedi E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart: "Nüfus müdürlükleri için acil eylem planı yapılmasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Nüfus müdürlüğü çalışanları 'Korona virüs'e karşı ...
57 servis aracı sürücüsüne 47 bin lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER 57 servis aracı sürücüsüne 47 bin lira para cezası ...
Soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirildi
YEREL HABERLER Soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amirine ...
Araba çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Araba çalarken yakalandı
Kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu
Kayıp yaşlı kadın 2 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı kadın 2 gün sonra bulundu
(Görüntülü) Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu ...
Mersin’deki okul, dezenfektan ürünlerinde seri üretime başladı Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsü önlemleri çerçevesinde dezenfektan ürünlerinde seri üretime geçerek, Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını karşılamaya başladı
YEREL HABERLER Mersin’deki okul, dezenfektan ürünlerinde seri ...
Mezitli'de 'çek çek' operasyonu
YEREL HABERLER Mezitli'de 'çek çek' operasyonu
Toroslar'da tüm etkinlikler iptal edildi
YEREL HABERLER Toroslar'da tüm etkinlikler iptal edildi
Gökalp: "Hileli fiyat artışı hapis cezasını gerektiren ağır bir suçtur" Avukat Hibe Gökalp, korona virüsü salgını sebebiyle ortaya çıkan fiyat artışlarının ciddi oranda suç niteliği taşıdığını belirtti
YEREL HABERLER Gökalp: "Hileli fiyat artışı hapis cezasını ...
Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı Mersin’de çetin geçen kış şartları hayvancılıkla uğraşan Yörükleri de vurdu Hayvanlarına yem götüremeyen Yörüklerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti Ekipler, yağışlar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açarak, koyun ve kuzuları açlıktan ölmekten kurtardı
YEREL HABERLER Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı Mersin’de çetin ...
Mut'ta 7 bin adet adaçayı fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Mut'ta 7 bin adet adaçayı fidesi dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X