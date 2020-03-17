Kızıltan: “Bu sınavı geçeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızıltan: “Bu sınavı geçeceğiz”

İHA

– MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgının geçici bir durum olduğunu ve panik olunmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye'nin üretim gücü yüksektir ve yeterlidir. Sadece Çukurova, Türkiye'yi besleyecek güçtedir. Ülkemiz ve özelinde Mersin olarak bizler de bu sınavı geçeceğiz. Şu anda Mersin, tarım ve gıda üretimiyle Türkiye'nin sigortasıdır" dedi.

Kızıltan: “Bu sınavı geçeceğiz”

– MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgının geçici bir durum olduğunu ve panik olunmaması gerektiğini belirterek, “Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye’nin üretim gücü yüksektir ve yeterlidir. Sadece Çukurova, Türkiye’yi besleyecek güçtedir. Ülkemiz ve özelinde Mersin olarak bizler de bu sınavı geçeceğiz. Şu anda Mersin, tarım ve gıda üretimiyle Türkiye’nin sigortasıdır” dedi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, bir açıklama yaparak, korona virüs, ülke ekonomisine yansımaları ve bu kapsamda yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Ekonomik ve siyasi anlamda her düzeyde 2020 yılından umutlu beklentiler içinde olduklarını, ancak 2020’nin beklenmedik olumsuzluklarla başladığını belirten Kızıltan, “Özellikle bizim dışımızda gelişen küresel gelişmeler dünyanın bir parçası olan ülkemizi doğrudan veya dolaylı etkilemektedir. 2020 Ocak ayı içinde başlayan ABDÇin ticaret anlaşması gerginliği bu olumsuzlukların ilk ve çok erken gelişmesi oldu. 2019 yılının tüm dünyada yaşanan ve çok da parlak olmayan ekonomik gelişmelerinin ülkeleri dış ticaret anlamında daha da agresif yapacaklarını tahmin ediyorduk. Korumacılıklar zaten başlamıştı” ifadelerini kullandı.

“Bilgi, bilinç ve sorumlulukla bu savaşı yeneceğiz”
Yılın beklenmeyen olumsuzluklarına Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan korona virüsün de eklendiğini kaydeden Kızıltan, ocak ayındaki açıklamasında ‘Bunun Çin ekonomisinde ve dolayısıyla dünya ekonomisindeki sonuçlarını daha bilemiyoruz’ dediğini anımsatarak, “Ne yazık ki, korkulan oldu ve bu salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik; yani küresel ve kontrolü zor bir durum olarak ilan edildi. Şu an dünyada yaklaşık 100 ülkeyi etkileyen bu salgın, devletimizin zamanında aldığı önlemlerle ülkemize çok geç geldi. Şu an bildiğimiz kadarıyla az sayıda vaka var. Ancak toplumda ciddi bir bilinç oluşturuldu. Hem kurumlar hem de vatandaşlarımız bu konuda gerçekten hassas. Korkmak insani bir duygu ama panik oluşturacak bir durum yok. Ancak, bir süre daha tüm vatandaşlar olarak birbirimize daha az temas etmemiz, en küçük bir rahatsızlığımız olsa da kalabalıklara karışmamamız ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bilgi, bilinç ve sorumluluk duygusuyla bu savaşı yeneceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Fırsatçılara izin vermeyeceğiz”
Özellikle ilgili devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin bu konudaki hassasiyetinin ve önlemlerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Kızıltan, şöyle devam etti: “Bu, korkmadan, panik yapmadan, akılcı bir şekilde tüm millet olarak vermememiz gereken bir mücadeledir. Var olan dezenformasyonlara, bilgi kirliliklerine kapılmadan, sadece uzmanların ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalıyız. Böyle bir ortamda toplumda panik oluşturmak isteyenler olacaktır. Ekonomik anlamda bundan çıkar sağlamaya meyil edecek fırsatçılar çıkacaktır. Vatandaşlarımızın endişelerini suistimal ederek fahiş fiyatla mal satışı yapan, stokla piyasada kaos oluşturmaya çalışan firmalara MTSO olarak izin vermeyeceğiz. Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı eğer üyemiz ise MTSO olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan tüm firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı MTSO olarak sessiz kalmayacağız. İş dünyası olarak, devletimizin aldığı önlemlerin destekçisiyiz. Bu sorunu hep birlikte aşacağız.”

“Türkiye’nin üretim gücü yüksektir ve yeterlidir”
Bunun geçici bir durum olduğunun bilinmesini isteyen Kızıltan, vatandaşların gereksiz bir stok çabasına girmemeleri gerektiğini söyledi. Kızıltan, “Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye’nin üretim gücü yüksektir ve yeterlidir. Sadece Çukurova, Türkiye’yi besleyecek güçtedir. İş dünyası olarak hiçbir fedakarlıktan kaçmadan, fırsatçılara izin vermeden hem insanımızın sağlığını hem de ekonomimizi koruyacağız. Elbette bu sorundan dolayı ekonomik anlamda olumsuzluklar yaşayacağız. Bir yandan var olan sorunları çözmek, öte yandan gelecekte olabilecek problemleri öngörerek önlemler almak anlamında ilgili bakanlıklarımızla temas halindeyiz. Bilgilendirmelerimizi, sorun tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi iletiyoruz. İş dünyamızın temsilcileri ile sürekli bir araya geliyor ve konuşuyoruz. MTSO olarak Mersin’in üreten, ihracatına devam eden, katma değer oluşturan bir kent olmasına devam etmesi için her çabayı gösteriyoruz” dedi.

“Bu sınavı geçeceğiz”
Dünyanın bu konuda bir sınav verdiğinin altını çizen Kızıltan, şunları kaydetti:
“Ülkemiz ve özelinde Mersin olarak bizler de bu sınavı geçeceğiz, buna yürekten inanıyoruz. Şu anda Mersin, tarım ve gıda üretimiyle Türkiye’nin sigortasıdır. Sanayimiz, ihracatçımız, insanımız çalışıyor. Tedbirlerimizi elden bırakmadan, hiçbir sorunu küçümsemeden ama gereksiz bir panik havası da oluşturmadan, duygusallıktan uzak, akılcı şekilde her konuyu izliyoruz. Mersinliler müsterih olsunlar. Kentimizin gıda üretim kapasitesi ülkeye yetecek çaptadır. Kentimizin sağlık altyapısı her sağlık sorunumuzu çözmeye yeter durumdadır. Valiliğimizden yerel yönetimlere her kurum azami ciddiyetle çalışmaktadır. Bu sorunun dünyada yaşanan büyüklüğü göz önünde tutulduğunda ülkemizin önlemleri ve salgını sınırlama başarısı takdire şayandır. Tüm Mersinlilere ve milletimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu Merdiven kısa kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu ...
Tarsus'ta korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Tarsus'ta korona virüs tedbirleri
MESKİ, Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalıştayına katıldı
YEREL HABERLER MESKİ, Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalıştayına ...
Yenişehir´de dezenfeksiyon ekipleri kuruldu
YEREL HABERLER Yenişehir´de dezenfeksiyon ekipleri kuruldu
Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu: Merdiven kısa kaldı
YEREL HABERLER Yangında Yasemin'nin ölümüne tanık oldu: Merdiven ...
(Görüntülü) Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi su altında bıraktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin ...
Seçer: “Altyapı sorununu kökten çözüyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, MESKİ’nin Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Seçer: “Altyapı sorununu kökten çözüyoruz” Mersin ...
Kanalda kaybolan Hediye'nin babası: "Hiç olmaza mezarını bilirdik" Mersin'de bir bölümü üstü açık olan kanala düşen ve 1 senedir kayıp olan 10 yaşındaki Hediye Orman'ın ailesi, hüzünlü gözlerle kızlarından gelecek haberi bekliyor Baba Mehmet Orman: "Ne çektiğimizi bir Cenabı Allah, bir de biz biliriz"
YEREL HABERLER Kanalda kaybolan Hediye'nin babası: "Hiç olmaza ...
Kriz merkezi, korona virüsle mücadelede ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Kriz merkezi, korona virüsle mücadelede ilk ...
Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi su altında bıraktı
YEREL HABERLER Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi ...
Mersin Adliyesinde Korona virüsü sakinliği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklu ve ivedi dosyalar hariç 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmaları ertelemesinden dolayı Mersin Adliyesi sessizliğe büründü Günde binlerce kişinin geldiği adliyeye bugün az sayıda insan gelirken, adliye polisi ve çalışanlarının da virüse karşı maske takıp, eldiven giydikleri görüldü Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz: "31 Mart'ta kadar tutuklu ve ivedi işler hariç bütün duruşmalar ertelendi"
YEREL HABERLER Mersin Adliyesinde Korona virüsü sakinliği Mersin ...
(Görüntülü) Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ...
Doğu Akdeniz’de hem karada hem denizde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz’de hem karada hem denizde fırtına ...
Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı
YEREL HABERLER Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ...
Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online terapiye geçti
YEREL HABERLER Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online ...
Nüfus müdürlüğü çalışanları 'Korona virüs'e karşı önlem alınmasını istedi E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart: "Nüfus müdürlükleri için acil eylem planı yapılmasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Nüfus müdürlüğü çalışanları 'Korona virüs'e karşı ...
57 servis aracı sürücüsüne 47 bin lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER 57 servis aracı sürücüsüne 47 bin lira para cezası ...
Soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirildi
YEREL HABERLER Soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amirine ...
Araba çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Araba çalarken yakalandı
Kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu
Kayıp yaşlı kadın 2 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı kadın 2 gün sonra bulundu
(Görüntülü) Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu ...
Mersin’deki okul, dezenfektan ürünlerinde seri üretime başladı Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsü önlemleri çerçevesinde dezenfektan ürünlerinde seri üretime geçerek, Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını karşılamaya başladı
YEREL HABERLER Mersin’deki okul, dezenfektan ürünlerinde seri ...
Mezitli'de 'çek çek' operasyonu
YEREL HABERLER Mezitli'de 'çek çek' operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X