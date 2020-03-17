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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimler kırmızı alarm durumuna getirildi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimler kırmızı alarm durumuna getirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı tüm birimleriyle kırmızı alarm durumuna geçti. Salgın planını 6 Şubat’ta Sağlık İl Müdürlüğü’ne teslim eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte kriz merkezi de oluşturdu. Büyükşehir, böylece hem Sağlık İl Müdürlüğü ile hem ilçe belediyeleriyle daha hızlı koordine olabilecek.
Toplu taşıma araçlarında, ibadethanelerde, huzurevlerinde, okullarda, yurtlarda, otogarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede halkı bilgilendirici, uyarıcı çalışmalar da yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, risk grubunda yer alan ve evde bakım hizmeti alan yaşlı vatandaşları her gün arıyor, durumlarını kontrol ediyor. Alınan tedbirler kapsamında öncelikle belediye bünyesinde görev yapan sağlık personeli bilgilendirildi. İş yeri hekimleri tarafından 30 Ocak 2020 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm sağlık çalışanlarına COVID19 hakkında eğitim verildi. Mersin Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde görevli hocalar, 7 Şubat 2020’de belediyenin tüm sağlık çalışanlarını virüs hakkında bilgilendirdi. Büyükşehir çalışanlarına, belediye hekimi tarafından 5 Mart 2020 tarihinde bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Birimlerde çalışan temizlik personeli için temizlik talimatları oluşturularak, çalışanlar 13 Mart 2020 tarihinde uygulamalı eğitim aldı. Büyükşehir, 6 Şubat 2020’de pandemi (salgın) planı hazırlayarak, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdi.

Risk başladığı andan itibaren ilaçlama ve dezenfekteye hız verildi
Virüsün Türkiye için risk oluşturduğunun açıklanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Başkan Vahap Seçer’in direktifleriyle tüm daire başkanlıkları, kendi sorumluluk alanlarına giren ve ilaçlanması gereken yerleri belirledi ve ilaçlama çalışmaları yaptı. Bu kapsamda tüm toplu taşıma araçları ve işçi servisleri dezenfekte edildi. Okulların tatil edilmesi nedeniyle otogarda oluşacak yolcu yoğunluğunu önceden öngören Büyükşehir Belediyesi, yeni otogarda da ilaç ve dezenfekte çalışması yaptı. Ayrıca ibadethanelerde, yurtlarda, okullarda, huzurevlerinde de rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra ULV yöntemi ile dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Her daire başkanlığına, sorumluluk alanına giren yerlerde ilaçlama çalışması yapılması için talimat verildi. Belediye bu süreçte ilk etapta 114 bin liralık ilaç ve dezenfekte maddesi kullandı.

Yaşlılar hergün aranarak, durumları soruluyor
MESKİ ekipleri de ilk etapta 14 bin 300 metrekare alanda ilaçlama ve dezenfektan çalışması yaptı. Ayrıca 16 toplu taşıma aracında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapan MESKİ, birimlerine dağıtmak üzere 300 litre el dezenfektanı temin etti. Evde Sağlık ve Bakım ekipleri, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların evde muayene ve tedavi hizmetlerine düzenli olarak devam ediyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı alzheimer ve demans hasta ve hasta yakınları buluşma merkezinin hizmetlerine tedbir amaçlı ara verildi, yaşlıların takip ve kontrollerine evde devam ediliyor. Kimsesiz ve yalnız yaşayan 120 yaşlı vatandaş, yaşlı destek birimi tarafından her gün aranarak, ateş, halsizlik, öksürük gibi belirtilere sahip olup olmadıkları kontrol edilerek, bu vatandaşlar takip ediliyor, virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendiriliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede halkın bilgilendirilmesi için eşzamanlı bilgilendirmeuyarma kampanyası da yürütüyor. Vatandaşların korona virüs ve bu virüsün yayılma alanları, yayılma şekilleri, riskli kişiler hakkında bilgilendirilmesi için sosyal medyadan açıkhava reklamlarına kadar bütün alanlar değerlendiriliyor. Virüs belirtilerinin neler olduğu, belirti görülen kişilerin nasıl ve nereye başvurması gerektiği konusunda da açıklayıcı bilgiler aktarılıyor.

Etkinlikler ve uluslararası organizasyonlar ertelendi
Büyükşehir Belediyesi’nin kültür, sanat, festival ve spor etkinlikleri de korona virüs nedeniyle ertelendi. 22 Mart’ta düzenlenecek olan ve dünyanın birçok farklı noktasından sporcunun kayıt yaptırdığı Uluslararası Mersin Maratonu’nun salgın nedeniyle ertelenmesi kararlaştırıldı. Salgın nedeniyle kültür, sanat, festival ve eğitim amaçlı birçok etkinliğin de ertelenmesi kararı alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin merkezle birlikte 8 noktada hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri, korona virüs salgını sebebiyle 2 hafta süreyle tatil edildi. Büyükşehir, tatil sürecinde gençlere uzaktan eğitim desteği sunacak. Ayrıca, Büyükşehir bünyesindeki öğretmenlerle dersleri geriden takip eden öğrencilere de evlerinde birebir etüt uygulanması planlanıyor. Üniversite adayı gençler, 1630 Mart’taki 2 haftalık tatilde Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi olan mersin.bel.tr adresinde yer alan kurs merkezi uzaktan eğitim linkinden üye girişi yaparak, uzaktan eğitimlerini sürdürebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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