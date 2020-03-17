Atatürk'ün Tarsus'a gelişinin 97. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’in Tarsus ilçesine gelişinin 97. yıldönümü bu yıl sade bir törenle kutlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki törenler Tren garı yerine Cumhuriyet Alanı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı önündeki törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, Kuvayi Milliye Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Topal ile basın mensupları katıldı.

Anıt önünde çelenk koyma merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile gerçekleştirilen törene katılan Kaymakam Otcu, Atatürk’ün, 'Tarsuslular sizinle gurur duyuyorum' sözünün çok güzel ve anlamlı olduğunu belirtti.

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